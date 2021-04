GBL’s GEA-converteerbare obligatie roept vragen op

Op de virtuele algemene vergadering van GBL wilde een aandeelhouder weten waarom de holding haar belang in de Duitse melkrobottenfabrikant GEA wil afbouwen.

Voor het tweede jaar op rij zag de Frère-holding zich genoodzaakt haar algemene vergadering online te organiseren. De honneurs werden waargenomen door ondervoorzitter Gérald Frère, omdat het voorzitter Paul Desmarais jr. niet mogelijk was naar Europa te reizen. De vooraf opgenomen vergadering was echter voor iedereen, aandeelhouder of niet, toegankelijk.

Twee vragen van een Vlaamse aandeelhouder trokken de aandacht. Hij vroeg zich af waarom GBL zijn netto-actiefwaarde niet langer wekelijks maar slechts eenmaal per kwartaal publiceert. Financieel directeur Xavier Likin legde uit dat dat vooral is ingegeven door de niet-genoteerde deelnemingen, waarvan de waardering moeilijk constant te monitoren is. Hij wees erop dat de kwartaalpublicatie in overeenstemming is met de praktijk van de meeste investeringsvennootschappen in Europa.

De Belgische holding zit sinds 2017 in het kapitaal van GEA, maar die investering was niet bijster succesvol.

Diezelfde aandeelhouder vroeg zich ook af waarom GBL zijn belang in GEA wil afbouwen. In oktober gaf GBL een obligatie van 450 miljoen euro uit die converteerbaar is in aandelen van de Duitse melkrobottenfabrikant. De Belgische holding zit sinds 2017 in het kapitaal van GEA, maar die investering was niet bijster succesvol. GEA was een van de participaties die in aanmerking kwamen voor deze operatie, antwoordde Likin. Hij benadrukte dat de emissie wordt beschouwd als ‘een financieringsinstrument’, niet als een instrument om activa te gelde te maken.