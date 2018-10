GBL schuilt in defensieve sectoren

Ook GBL ontsnapte niet aan de verkoopgolf op de beurzen en zag in oktober 10 procent van haar portefeuille verdampen. Om minder volatiel te worden, kijkt de holding onder andere naar de voedingssector.

Ook voor GBL wordt oktober een maand om snel te vergeten. De netto-actiefwaarde van de holding bedroeg op het einde van het derde kwartaal nog 119,06 euro per aandeel maar was tegen 26 oktober geslonken tot 107,13 euro. Een daling van maar liefst 10 procent.

De globale aandelenmarkt had het dan ook lastig in oktober door een cocktail van stijgende rentevoeten, de handelsoorlog tussen de VS en China en de vrees voor een groeivertraging in China en de eurozone. De Stoxx Europe 50 daalde tussen 1 en 26 oktober met 6,2 procent.

Correctie is een koopgelegenheid

GBL wil van de correctie gebruikmaken om aandelen goedkoper op de kop te tikken. 'De markten zijn erg volatiel dus we blijven voorzichtig,' zegt Ian Gallienne, co-CEO bij GBL. 'Maar we zijn wel degelijk aan het kijken naar enkele ondernemingen in bepaalde sectoren die een stuk goedkoper zijn geworden.'

De Frère-holding wil de portefeuille diversifiëren naar defensieve sectoren om de gevolgen van een nakende recessie op te vangen. Het vindt daarin een kandidaat in de voedingssector. GBL breidt gestaag haar belangen in de voedingsindustrie uit.

Snacks en margarine

In juli van dit jaar investeerde het via haar dochtervennootschap Sienna Capital aan de zijde van de investeringsmaatschappij KKR in Upfield. Upfield - voorheen bekend onder de naam Flora Food - is een afsplitsing van de margarinedivisie van Unilever en is wereldleider in de sector van plantaardige margarines. GBL stopte een kwart miljard euro in het bedrijf.

Daarnaast nam de holding via het fonds Ergon de Belgische snackproducent Beltaste-Vanreusel over. Vanreusel is een van de grootste snackleveranciers van de Belgische frituren. GBL zou Vanreusel (schulden inbegrepen) op ruim 100 miljoen euro waarderen bij de deal.

'De shift naar de voedingssector is inderdaad een bewuste strategie,' zegt Gallienne. 'We zitten op het einde van de conjuncturele cyclus en zoeken naar sectoren die minder blootgesteld zijn aan een economische recessie. De voedingssector is in dat opzicht ideaal.'

Stevige balans

GBL zag de nettowinst over de eerste negen maanden met 28 procent afnemen op jaarbasis. Die stevige daling is deels te wijten aan nieuwe boekhoudregels, die bepalen dat meerwaarden op de verkoop van participaties niet mogen worden opgenomen in het nettoresultaat.

De cash-earnings, de inkomsten uit participaties die de basis vormen voor het dividend, gingen wel met 2,8 procent de hoogte in naar 380 miljoen euro. Als de participaties niet uit de bocht gaan verwacht GBL voor dit jaar een dividend uit te keren dat minstens even groot is als dat van 2017.

De financiële positie van GBL blijft erg sterk. De holding kan 2,7 miljard besteden via haar kaspositie en ongebruikte kredietlijnen. De nettoschuld bedraagt met 443 miljoen euro zo'n 2,9 procent van de activa.