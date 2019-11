GBL stapt in Spaanse oliereus

Cepsa is de grootste private oliemaatschappij in Europa.

De holding GBL neemt via haar fonds Sienna Capital een belang in Cepsa, de grootste niet-beursgenoteerde oliemaatschappij van Europa. Een opmerkelijke demarche na de exit uit Total.

GBL telt 100 miljoen euro neer om via zijn fonds Sienna Capital een belang te nemen in de Spaanse oliegroep Cepsa. Het doet dat samen met fondsen die gelieerd zijn aan de Amerikaanse investeringsreus Carlyle. Die verwerft een belang van 37 procent in Cepsa, zonder financiële details bekend te maken. Ook GBL zegt niet hoe groot het verworven belang is. Afgaand op de waardering van Cepsa, die geraamd werd op 12 miljard dollar, gaat het om een belang kleiner dan 1 procent.

Toch mag de investering opmerkelijk heten. In april nam GBL afscheid van de Franse oliereus Total, die twintig jaar de hoeksteen van de portefeuille vormde. Sinds de nieuwe strategische koers die de holding rond de familie Frère in 2012 vaart, ligt de nadruk steeds minder op klassieke nuts- en energiebedrijven.

Bewijs daarvan is de overname van Webhelp, een Frans callcenter gespecialiseerd in klantenbeheer, die GBL in april aankondigde en waarmee het zijn nieuwe strategie kracht bijzette. GBL wil die deal van 800 miljoen euro in november finaliseren.

Big Oil

Maar nu kiest het dus opnieuw voor ‘Big Oil’. Cepsa, kort voor Compañía Española de Petróleos S.A.U, is een speler met een stevige taille. Het is actief in de hele energieketen, van ruwe olie tot de verkoop van brandstoffen. Het heeft raffinaderijen in Andalusië, Gibraltar en Tenerife en boekte vorig jaar een omzet van 22 miljard euro.

Maandag kondigde de maatschappij nog een investering aan in Marokko, waar het voor 120 miljoen euro honderd nieuwe tankstations zal bouwen.

Mubadala

Voor de deal was Cepsa in handen van Mubadala, een staatsgecontroleerd investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. De golfstaat wilde Cepsa naar de beurs brengen, maar die operatie mislukte. Na de instap van Carlyle en GBL zal Mubadala een meerderheidsbelang aanhouden.

Dit betekent niet dat onze oliehonger terug is. Het was gewoon te mooi om te laten liggen.

Op de vraag of de oliehonger van GBL weer gewekt is, antwoordt financieel directeur Xavier Likin stellig: ‘Helemaal niet. Dit is een specifiek geval. We investeren met een hele ander horizon dan in Total, waarin we tientallen jaren hebben geparticipeerd. Deze kans was simpelweg te mooi om te laten liggen omdat we kunnen partneren met een hoogwaardige partij als Carlyle.’

Private equity

Een goed contact met Carlyle kan voor GBL zeker interessant zijn. Met de nieuwe strategie wil de holding meer in private activa investeren, en daar past Cepsa natuurlijk wel in. Op dit moment bestaat 9 procent van de portefeuille van de holding uit niet-genoteerde bedrijven. De ambitie is die ratio op te krikken naar ongeveer 15 procent. Een voet tussen de deur bij een machtige private-equityspeler als Carlyle kan dan goed van pas komen.

De Nederbelg Marcel Van Poucke heeft de deal voor Carlyle uitgetimmerd. Van Poucke maakte fortuin door zijn raffinagebedrijf Petroplus in 2005 aan Carlyle te verkopen. Sindsdien runt hij de energiedivisie van het fonds.