GBL-topman: 'Ik zou zelf niet investeren in een bedrijf dat meer uitkeert dan het verdient'

Topman Ian Gallienne van GBL is er gerust op dat de markt de nieuwe dividendpolitiek van de holding zal smaken. Ook al zakt de coupon met een vijfde.

Grote verrassing donderdagavond bij de presentatie van de halfjaarcijfers van GBL: de holding van de families Frère en Desmarais schroeft het brutodividend terug van 3,15 naar 2,50 euro, een daling met ruim een vijfde. Dat is het gevolg van een nieuwe dividendpolitiek: GBL ambieert niet langer een stabiel tot licht stijgend dividend, maar zal voortaan 75 à 100 procent van zijn cashinkomsten - voornamelijk de dividenden die de holding zelf ontvangt - aan zijn aandeelhouders uitkeren. CEO Ian Gallienne geeft tekst en uitleg.

Wat noopt GBL tot deze nieuwe dividendpolitiek?

Ian Gallienne: 'In de eerste plaats speelt de coronacrisis een rol. Meerdere van onze deelnemingen hebben hun dividenden teruggeschroefd of geannuleerd, waardoor onze cashinkomsten in het eerste halfjaar bijna 13 procent zijn gezakt. In die onzekere context willen we de beleggers visibiliteit en zekerheid geven: we beloven nu al 2,50 euro dividend te betalen in 2021. De grote zichtbaarheid van onze portefeuille en onze liquiditeitspositie van 2,7 miljard euro laten dat toe. Ons dividendrendement bedraagt nog altijd 3,4 procent, wat zowat 1 procentpunt hoger is dan bij de gemiddelde Europese holding.'

'We kunnen op die manier ook meer centen in de vennootschap houden om sneller te groeien. Het is niet gezond om meer uit te keren dan je binnen krijgt. Ik zou zelf ook niet investeren in een bedrijf dat meer dividenden uitkeert dan het verdient.'

Denkt u dat de markt negatief zal reageren op het nieuwe dividendbeleid?

Galllienne: 'Ik heb van sommige institutionele beleggers zelfs felicitaties gekregen. Enerzijds is de bevestiging van een dividendbedrag al een geruststelling in deze moeilijke periode. Anderzijds zien ze ook liever dat de centen in de vennootschap blijven om meer te kunnen groeien en waarde te creëren.'

Het is mogelijk dat kleinere beleggers teleurgesteld zijn en hun stukken verkopen. Maar dan staan wij klaar aan de inkoopzijde.'

Blijft GBL eigen aandelen inkopen?

Gallienne: 'Ja. Van ons inkoopprogramma van 250 miljoen euro was eind juni twee derde uitgevoerd. Ons nieuwe dividendbeleid laat ook meer flexibiliteit toe. Indien we een belangrijke exit zouden realiseren, zouden we het geld kunnen gebruiken om meer eigen aandelen in te kopen. Of om een uitzonderlijk dividend te betalen. Dat was vroeger niet mogelijk.'

De korting waartegen het aandeel noteert is fors opgelopen tot 31 procent. Hoe komt dat?

Gallienne: 'In de eerste plaats omdat wegens de onzekerheid over de coronacrisis alle kortingen bij holdings zijn opgelopen. We zien dat ook bij collega's als Exor, Investor of Wendel. Ten tweede speelt de delisting van Pargesa mee. De aandeelhouders van de Zwitserse holding kregen rechtstreeks GBL-aandelen in ruil. Omdat sommige institutionele beleggers met hun fondsen alleen in Zwitserse effecten mogen beleggen, hebben ze die GBL-aandelen moeten verkopen. Bij sommigen speelde ook mee dat GBL door de omruiloperatie te groot werd in hun portefeuilles, waardoor ze volgens hun statuten aandelen moesten verkopen . Dat heeft voor extra verkoopdruk gezorgd.'

In welke mate tast corona de portefeuille aan?