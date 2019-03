GBL trekt ondanks mager beursjaar dividend op

De holding GBL trekt ondanks een zwak beursjaar en een forse daling van haar intrinsieke waarde het dividend met 2,3 procent op. Nieuwe dossiers zijn niet meteen de prioriteit.

GBL , de grootste holding op de Brussels beurs met een marktwaarde van 13,9 miljard euro, kende een belabberd jaar. De intrinsieke waarde zakte 14,3 procent tot 16,19 miljard euro of omgerekend 100,35 euro per aandeel. Sommige participaties in de portefeuille, zoals de mineralengroep Imérys , de maker van bouwmaterialen LafargeHolcim , luiermaker Ontex , pretparkenuitbater of de machinebouwer GEA Group , gingen tientallen procenten onderuit. Gelukkig konden de twee belangrijkste participaties, de maker van sportkledij adidas en de distilleerder van sterke dranken Pernod Ricard , nog bijna een tiende aandikken in 2018. De nettowinst van de holding zakte 6,5 procent tot 659 miljoen euro.

3,07 GBL verhoogt het brutodividend tot 3,07 euro, wat iets meer is dan analisten hadden verwacht.

Ondanks de wat magere cijfers verhoogt GBL het brutodividend met 2,3 procent tot 3,07 euro, in lijn met de vorige jaren. Dat is iets meer dan de analisten hadden verwacht. ‘We hebben het volste vertrouwen in onze strategie en onze participaties’, legt CEO Ian Gallienne uit. ‘Onze cashinkomsten groeiden nog met 6,9 procent, wat vooral te danken is aan de hogere dividenden die wij van onze deelnemingen hebben ontvangen. Bovendien is onze financiële positie kerngezond, met een schuldgraad van amper 4,2 procent. Intussen zijn de markten ook wat hersteld. Sinds nieuwjaar staan we 12 procent hoger.’

GBL ontvangt echter nog niet zelf voldoende coupons om zijn eigen dividend volledig te financieren. Dat is niet erg, vindt de holding, want het past in de strategie om mature bedrijven met een hoog dividend te verkopen en het geld te herbeleggen in groeibedrijven, die op termijn dan weer hun coupons meer kunnen optrekken.

Opnieuw goedkoop

We staan voor de meeste van onze participaties eerder aan de koopzijde. Zo kochten we onder meer aandelen Umicore en GEA Group bij. CEO GBL Ian Gallienne

Door de beurscorrectie zijn heel wat aandelen opnieuw goedkoop geworden, oordeelt de holding. ‘We staan voor de meeste van onze participaties eerder aan de koopzijde. Zo kochten we onder meer aandelen Umicore en GEA Group bij. Beide bedrijven horen tot de top in hun sector, hebben uitstekende fundamenten en genieten een prima reputatie. En we kopen ook voor 250 miljoen euro eigen aandelen in.’

Het zwakste broertje in de portefeuille, de mineralengroep Imérys, vroeg vorige maand een gerechtelijk akkoord aan voor haar Amerikaanse talkactiviteiten. ‘Daarmee kan Imérys het risico isoleren’, benadrukt Gallienne. ‘Daarnaast zorgde de verkoop van de dakdivisie voor een versterking van de balans. De reorganisatie die bezig is, moet het groeiprofiel van Imérys weer verbeteren.’

Sienna Capital, de tak die in niet-genoteerde bedrijven (private equity) belegt, was erg actief. Het kocht voor 250 miljoen euro een belang in de margarinegroep Upfield. ‘Sienna Capital vertegenwoordigt nu zo’n 8 procent van GBL. We willen het belang uitbreiden. Maar private equity zal nooit een kernactiviteit voor GBL worden’, benadrukt de topman.

Meer invloed

Nieuwe megadossiers moeten we niet meteen verwachten. ‘Vroeger spendeerden we 75 procent van onze tijd aan de bestaande portefeuille en 25 procent aan mogelijk nieuwe investeringen. Nu is dat 95 tegen 5 procent. We spenderen veel tijd om onze bedrijven volop te ondersteunen, en onze participaties te versterken. We breiden ook onze invloed uit in de raden van bestuur.’