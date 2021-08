GBL voor het eerst boven 100 euro

Dat lijkt alles te maken te hebben met het belang van 16 procent dat de holding onlangs nam in de Franse maker van mobiele games Voodoo (waar ook het Chinese Tencent mee in het kapitaal zit) voor 266 miljoen euro. Tegelijk verminderde de holding meer 'klassieke' beursgenoteerde participaties als de Zwitserse cementreus Holcim en - in mindere mate - de materialengroep Umicore .

Daarmee zet GBL de strategische ommezwaai in sneltempo door. De holding wil zich meer richten op private equity (niet-genoteerde bedrijven) en op structurele trends in de samenleving zoals digitalisering, consumentenervaring en entertainment. De investering in Voodoo, die de spelletjesmaker op 1,7 miljard euro waardeert, illustreert de nieuwe wind. En dat lijken beleggers nu te kunnen waarderen.

De bekendmaking van de participatie in Voodoo kwam overigens tegelijk met de halfjaarresultaten van de holding. GBL kon in het eerste halfjaar zijn intrinsieke waarde 12,5 procent opkrikken tot 23,06 miljard euro, of 142,89 euro per aandeel. Tegen de huidige koers bedraagt de korting zo'n 30 procent. Die korting is veel hoger dan het vijfjarig gemiddelde van 25,6 procent en is een doorn in het oog van CEO Ian Gallienne. Daarom dat er een koopprogramma van 250 miljoen wordt gestart die de waarderingskloof moet helpen dichten.