GBL wil belang in melkrobottenfabrikant GEA afbouwen

De Belgische holding GBL lanceert een obligatielening die converteerbaar is in aandelen GEA Group. Het lijkt een elegante manier om van een weinig succesvolle investering af te komen.

GBL maakte nabeurs bekend een converteerbare obligatielening uit te geven die ongeveer 450 miljoen euro moet opbrengen. De holding wil de opbrengst gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. De obligaties zullen in het kader van een private plaatsing worden aangeboden aan institutionele beleggers (buiten de VS, Australië, Canada, Japan en Zuid-Afrika).

Opvallend aan de operatie is dat de obligaties converteerbaar zijn in aandelen GEA Group . Dit Duitse bedrijf is een van de grootste toeleveraars ter wereld van procestechnologieën voor de agrovoedingsindustrie (o.m. melkrobotten, componenten voor brouwerijen of voor wijnproductie, kaasmachines enz. ). GBL had eind juni een belang van 8,51 procent in GEA.