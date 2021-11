GBL zet private portefeuille in de kijker op beleggersdag

Een slim getimede toenadering tot de Franse vermogensbeheerder Acofi zet de private-equitypoot van GBL extra in de kijker op een beleggersdag van de Frère-holding in Parijs.

Vermogensbeheer voor derden. Het is een belangrijke nieuwe diversificatiepool voor Sienna, het alternatieve investeringsplatform van GBL . In juli verwierf Sienna al de pan-Europese investeringsmanager L'Etoile Properties, met 7 miljard activa onder beheer in de vastgoedsector. In oktober was het de beurt aan Malakoff Humanis, de Franse leider in ziektekostenverzekeringen en collectieve voorzieningen.