GBL ziet ruim vijfde dividenden in rook opgaan

Nu ook Adidas zijn dividend annuleert, kijkt GBL tegen een stevige inkomstendaling aan. De holding ziet al ruim een vijfde van haar jaarlijkse couponinkomsten in rook opgaan.

De maker van sportkledij Adidas ging woensdag een lening van 2,4 miljard aan euro bij de Duitse staatsbank KfW. Het krediet - samen met 600 miljoen euro andere bankleningen - moet liquiditeiten opleveren om de coronacrisis te overbruggen. De Duitse overheid verbiedt dat wie aanklopt voor staatssteun nog centen naar de aandeelhouders laat vloeien. Adidas schrapt dan ook zijn aangekondigde dividend van 3,85 euro per aandeel.

De beslissing is een aderlating voor de Belgische holding GBL , met een belang van 6,8 procent de grootste aandeelhouder van Adidas. De coupon had normaal de kassa van GBL met 51 miljoen euro moeten spekken. Vorig jaar was Adidas goed voor 8,8 procent van alle dividenden die de groep van de families Frère en Desmarais ontving.

Umicore en Ontex

21% Dividendschrappingen GBL krijgt al 21 procent minder dividenden in de kassa.

Ook andere partipaties van GBL annuleerden hun winstuitkering. De materialengroep Umicore schrapte haar slotdividend voor het boekjaar 2019. De kans is zo goed als onbestaande dat er een interimcoupon voor 2020 komt. Umicore leverde vorig jaar 7 procent van de GBL-dividenden. Ook de luiermaker Ontex hakte zijn winstuitkering weg. De Franse mineralenproducent Imerys schroeft zijn dividend een vijfde terug. Alles samen krijgt GBL minstens 21 procent minder dividenden binnen.

Brengt dat de coupon van GBL zelf in gevaar? Voor dit jaar wellicht niet. De algemene vergadering op 28 april keurt normaal het dividend van 3,15 euro goed. Verschillende andere participaties hebben hun dividenden al betaald of bevestigd. De belangrijkste inkomstenbron voor GBL is de winstuitkering van de maker van bouwmaterialen Lafarge Holcim , goed voor bijna 23 procent van de dividendontvangsten. Die bevestigde pas het dividend.

'Uitzonderlijke omstandigheden'

GBL hanteert als dividendbeleid een minstens stabiele en gradueel stijgende coupon, ‘tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden’. De kans bestaat dus dat de groep in 2021 een minder royaal dividend betaalt.

Toch zit GBL in een financieel comfortabele zetel. Eind 2019 had GBL een schuldgraad van slechts 3,7 procent tegenover zijn intrinsieke waarde. Nu is die opgelopen tot naar schatting 6 procent. Via toegezegde kredietlijnen beschikt de holding over 4 miljard euro liquiditeiten. Ook de schulden van de deelnemingen vallen mee. De portefeuille torst een gewogen gemiddelde schuldgraad van 1,4 keer de brutobedrijfswinst over 2019. De holding kan een barslecht jaar overbruggen.