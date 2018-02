GE muurbloempje bij Wall Street-rally

Er zijn nog zekerheden: Wall Street stijgt en één aandeel blijft doorheen de beurshausse op de pechstrook staan.

Moeilijk te geloven dat Wall Street deze maand begon met de slechtste beursweek in twee jaar. Enkele weken geleden lijken de zorgen op Wall Street helemaal verleden tijd en lijken beleggers er steeds meer van uit te gaan dat een hogere inflatie geen reden zal zijn voor de Federal Reserve om sneller dan verwacht de rente te verhogen. De Dow Jones koerste een vlotte 1,6 procent hoger op 25.709 punten.

Eens te meer vallen er geen prijzen te winnen met het correct raden van het slechtst presterende aandeel in de Dow Jones. Dat is General Electric . Het ooit bewonderde maar al jaren kwakkelende conglomeraat zag vorig jaar al zijn beurskoers halveren en is ook dit jaar met een koersverlies van tot nog toe 20 procent de rode lantaarn.

CEO John Flannery belooft nu in een nederige 'Dear Investors' brief aan de aandeelhouders beterschap. Om te beginnen is er bijltjesdag in de raad van bestuur. Bijna de helft - 8 van de 17 - wordt wandelen gestuurd. En aangezien er slechts drie nieuwkomers voorzien zijn, slankt de raad af van 17 naar 12.

Beleggers zitten echter gezien de omvang van de problemen bij het conglomeraat op drastischer maatregelen te wachten dan een brief en een afgeslankte raad van bestuur.

Dat Flannery in de brief de term 'break-up' zelf tussen aanhalingstekens zet en zegt dat er pas beslissingen genomen worden als die 'duidelijk in het langetermijnbelang van GE' zijn, was duidelijk niet de boodschap waar Wall Street op zat te wachten. Het aandeel zakte initieel naar een vers dieptepunt in zeven jaar, maar herstelde uiteindelijk 1,1 procent naar 14,65 dollar.