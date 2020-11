GE zoeft hoger na fanmail

De Amerikaanse beurzen spurten vooruit. General Electric profiteert van een koopadvies. Tesla gaat andermaal hoger dankzij uitspraken van Elon Musk.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger nu Donald Trump een formele 'overgangsgoedkeuring' heeft gegeven, waardoor het pad voor Joe Biden naar het Witte Huis geëffend is. Daarnaast krijgt de regering van Biden wat meer vorm. De toekomstige president zou voormalig Fed-voorzitter Janet Yellen willen voordragen als de volgende minister van Financiën. Dat vooruitzicht geeft de markt een extra boost. De komst van Yellen kan de kans op extra stimulusmaatregelen voor de economie vergroten.

De Dow Jones klimt rond 17.15 uur 1,3 procent hoger en nadert de 30.000 puntengrens.

GE

Het conglomeraat General Electric (GE) gaat 5,7 procent hoger nadat het bedrijf een koopadvies krijgt van Oppenheimer. Analist Christopher Glynn verhoogt zijn houdenadvies naar een koopadvies en zet het koersdoel op 12 dollar.

Volgens Glynn heeft CEO Larry Culp een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. Daardoor zijn de balans en de vrije kasstromen van de onderneming verbeterd. De analist benadert daarnaast dat de verkoop van BioPharma aan Danaher in maart een goede zet was. Volgens Glynn deed die desinvestering de schuldenlast met 13,3 miljard dollar dalen.

'Operationeel heeft GE zichzelf in een positieve richting gezet. Dankzij de hervormingen zorgt Culp ervoor dat de ommekeer in het aandeel aan kracht wint.' Het aandeel won de afgelopen 6 maanden meer dan 50 procent.

Daarnaast kijken beleggers naar een bericht van de zakenkrant Wall Street Journal. Volgens de krant zou Culp zich voorbereiden op een nieuwe banenknip in de vliegtuigtak van de groep. Die divisie zag de omzet in het laatste kwartaal met 39 procent zakken tot 4,9 miljard dollar. De vliegtuigsector zit in zwaar weer door het coronavirus. Mensen durven niet in het vliegtuig te stappen uit angst besmet te raken met het virus.

Tesla

Tesla zal verbeterde versies van bestaande modellen uitbrengen met een actieradius van bijna 700 kilometer en op de lange termijn wagens ontwikkelen met een autonomie van 1.000 kilometer. Dat liet CEO Elon Musk zich ontvallen op een online batterijconferentie georganiseerd door de Duitse overheid als onderdeel van het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie.

Analyse Tesla door Bas van der Hout

De fabriek die Tesla in de buurt van Berlijn bouwt, zal auto's maken voor Europese kopers, die de voorkeur geven aan kleinere, meer betaalbare modellen voor stedelijke omgevingen, zei Musk. 'In Europa zou het logisch zijn om een ​​compacte auto te maken, misschien een hatchback', zei Musk tijdens het evenement.

Eerder vandaag raakte bekend dat de Tesla-topman Bill Gates voorbijschiet in de ranglijst met grootste vermogens. Musk moet alleen nog Jeff Bezos van Amazon voor zich dulden.

Het aandeel Tesla gaat andermaal hoger en klimt 4,5 procent. Er is sprake van een ware koophausse op het aandeel na het nieuws van vorige week dat Tesla een zitje krijgt in de brede graadmeter S&P500. Goldman Sachs zei vorige week dat het zitje een koopgolf van 8 miljard dollar teweeg kan brengen omdat verschillende trackers en fondsen het aandeel moeten aankopen ls het in de index zit.

Abercrombie & Fitch

De modegroep Abercrombie & Fitch zag de omzet in het derde kwartaal met 5 procent dalen tot 820 miljoen dollar, maar die daling is veel lager dan de afname van 15 tot 20 procent die het bedrijf had voorzien. Vooral de onlineverkopen deden het goed. De online omzet klom 43 procent tot 382 miljoen dollar.

Het bedrijf ziet de winst per aandeel uitkomen op 0,66 dollar, ruim boven de verwachting van analisten. De hoger dan verwachte winst is te danken aan de forse stijging in de brutomarge met 390 basispunten tot 54 procent. Dat was voor een belangrijk deel te danken aan het beter managen van de voorraad, kostenbesparingen en wisselkoerseffecten.

CEO Fran Horowitz is tevreden met de resultaten. 'Ik ben trots op onze resultaten. We hebben de hoogste operationele kwartaalwinst in acht jaar tijd geleverd. Daarnaast zorgde onze veranderingen in producten en marketing ervoor dat we nieuwe klanten kregen uit verschillende merken en regio's.' Horowitz zegt wel dat de omgeving onzeker blijft door de coronapandemie.