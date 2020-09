GM komt met nieuw wapen tegen Tesla

Wall Street wint terrein. General Motors scoort wederom met elektrificatienieuws. FedEx vliegt hoger dankzij de e-commerce.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger in aanloop van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank (Fed). De meeste economen verwachten woensdag weinig vuurwerk, maar het beurshuis Jefferies denkt er anders over. 'De Amerikaanse centrale bank zal de markt positief verrassen', klinkt het. Verder kijken beleggers naar de beursgang van de dataspecialist Snowflake.

De Dow Jones klimt rond 17u15 met 0,7 procent.

General Motors

General Motors (GM) komt met een nieuw wapen tegen koning van elektrische wagens Tesla. De autobouwer presenteerde een reeks van vijf uitwisselbare aandrijfassen in combinatie met drie elektrische motoren. De aandrijflijnen passen op tal van bestaande onderstellen zoals op pickups en SUV's.

Dat betekent dus dat consumenten de elektrische motor in hun niet-elektrische auto kunnen laten plaatsen. Daarmee probeert de automaker de grote voorsprong van Tesla wat te verkleinen. Eerder dit jaar beloofde GM al om tot 20 miljard dollar te investeren in zijn divisie voor elektrische wagens. Tegen 2025 zou deze divisie 1 miljoen auto's per jaar moeten verkopen aan de VS en China.

Dat het bedrijf volop bezig is met elektrificatie bleek ook vorige week al. Toen kondigde GM aan samen te werken met producent van elektrische vrachtwagens Nikola. De twee gaan bouwen aan de Nikola Badger, een pick-uptruck die volledig op elektriciteit en waterstofgas rijdt. Als onderdeel van de overeenkomst krijgt GM een belang van 11 procent in Nikola. Daarvoor zal de jonge automaker 2 miljard dollar in nieuwe aandelen creëren.

Het aandeel wint 1,1 procent.

FedEx

Het aandeel FedEx vliegt 5,8 procent hoger na sterker dan verwachte cijfers over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar. In de drie maanden tot en met augustus zag de pakkettenbezorger zijn winst met 60 procent stijgen tot 4,87 dollar per aandeel. Dat is een stuk hoger dan de analistenverwachting van 2,69 dollar per aandeel. De omzet groeide met 13,5 procent tot 19 miljard dollar.