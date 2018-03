GSK betaalt 13 miljard voor Sensodyne en Voltaren

De krachtenbundeling tussen GSK en Novartis gaat terug tot april 2014 toen beide bedrijven een complexe activiteitenruil uitdokterden. GSK verwierf daarbij de vaccindivisie van Novartis dat op zijn beurt alle kankeronderzoeksprojecten van GSK overhandigd kreeg. De twee bedrijven staken daarbovenop hun consumentenproducten in een joint venture waarvan GSK 63,5 procent in handen kreeg. Het Britse farmabedrijf betaalt nu 13,5 miljard dollar voor het resterende belang.

Focus op kanker

Narashimran is van plan het bedrijf nog verder te stroomlijnen, want ook de verkoop van Alcon staat op de agenda. Een beslissing daarover valt ergens volgend jaar. Alcon is het dochterbedrijf van Novartis dat gespecialiseerd is in oogmedicijnen en -producten. Alcon was onder andere de partner van Thrombogenics voor de Europese verkoop van het geflopte oogmedicijn Jetrea.