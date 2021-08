Galapagos boekt meer omzet dan verwacht

Het biotechbedrijf Galapagos komt donderdagavond met cijfers over de eerste zes maanden van het jaar. De omzet kwam uit op 277,2 miljoen euro, terwijl analisten maar rekenden op een omzet van 261,8 miljoen euro. Het operationele verlies bedroeg 97,6 miljoen waar de consensus 106,6 miljoen euro aan verlies had verwacht. Het onderste lijntje ging 55 miljoen euro in het rood.

Beleggers weten namelijk dat de cash er in een biotech zeer rap doorheen gaat, omdat daarmee de onderzoeken gefinancierd moeten worden. Ze vrezen bovendien dat die cash al te ondoordacht aan het werk zal worden gezet via potentieel weinig rendabele overnames nu Galapagos op zoek is naar een nieuwe bestaansreden. Er is met andere woorden een 'herinvesteringsrisico'.