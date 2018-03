‘Galapagos eigenlijk derde meer waard'

Vooral het eczeemonderzoek zit volgens het beurshuis Berenberg verborgen waarde. De hele pijplijn bij elkaar opgeteld geeft volgens de analisten een koersdoel van 112 euro.

Berenberg buigt zich voor het eerst over Galapagos en is meteen razend enthousiast. Het aandeel krijgt een koopadvies opgeplakt en een koersdoel van 112 euro.

Galapagos heeft de voorbije zes maanden al sterk gepresteerd op de beurs dankzij vooruitgang met kandidaat-geneesmiddelen die halverwege het onderzoeksstadium vinden of zelfs al het einde zien naderen. De analisten Klara Fernandes, Alistair Campbell en David Hogg verwachten verdere ontwikkelingen in de vijf kernprogramma’s, die stuk voor stuk kunnen uitgroeien tot blockbusters. Dat zal de koers volgens hen verder aanvuren.

Vooral rond het middel MOR106 wijkt Berenberg af van de andere beurshuizen: de Duitsers zijn over dit programma veel positiever en plakken er een duidelijk hogere waarde op. Het kandidaat-medicijn leverde onlangs bemoedigende resultaten – in een kleine Fase 2-studie - op bij de behandeling van atopische dermatitis (AD), een soort eczeem. De Berenberg-analisten denken dat MOR106 een echte concurrent kan worden voor Dupixent en ramen de waarde op 10,7 euro per aandeel. Voor MOR106 werkt Galapagos samen met het Duitse MorphoSys.

Schermvullende weergave ©Berenberg

De grootste waarde hechten de analisten net als hun collega's aan filgotinib, een zogenaamde ‘JAK inhibitor’. Het middel bevindt zich momenteel in Fase 3 voor de behandeling van artritis, de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa en in Fase 2 voor verschillende andere ontstekingsziekten. Filgotinib wordt mogelijk de vierde ‘JAK inhibitor’ die op de markt komt, maar bleek tot dusver een stuk veiliger dan concurrerende middelen. Het potentieel geneesmiddel heeft ‘een schoner veiligheidsprofiel’, luidt het. Berenberg schat de piekverkopen van het middel, waarvoor Galapagos samenwerkt met Gilead, voor alle aandoeningen samen op 3,4 miljard euro. Per aandeel is het programma 54,2 euro waard.

Een tweede zwaartepunt is de pijplijn met producten die zich in de tweede klinische testfase bevinden voor de behandeling van longfibrose (IPF) en taaislijmziekte (CF). Volgens Berenberg zouden beide programma’s kunnen uitmonden in een blockbusterverkoop. Samen met Abbvie probeert Galapagos combinatietherapieën voor taaislijmziekte te ontwikkelen. De meest geavanceerde combinatie zou een piekverkoop van 1,9 miljard euro kunnen opleveren, maar naarmate de ontwikkeling vordert, zou dit bedrag nog gevoelig kunnen stijgen. De waarde van dit programma schat Berenberg op 14,7 euro per aandeel.

Het kandidaat-geneesmiddel GLPG1690 zit in Fase 2 voor de behandeling van longfibrose en heeft het statuut van weesgeneesmiddel verkregen. GLPG1690 is het verst gevorderde middel in de pijplijn dat Galapagos helemaal op eigen houtje ontwikkelt. De testgegevens zijn bemoedigend en kunnen uitwijzen dat het middel betere werkt dan de huidige standaardbehandeling. Berenberg verwacht dat in de tweede jaarhelft doorslaggevende klinische onderzoeken starten, zodat het medicijn mogelijk in 2022 op de markt kan komen. De piekverkopen zouden 1,1 miljard euro kunnen bedragen. Waarde van dit programma: 15,3 euro per aandeel.

Dan zijn er nog twee potentiële geneesmiddelen die volgens het Duitse beurshuis onderschat worden: GLPG1972 en MOR106. Het eerste middel zou een ‘game changer’ kunnen worden voor de behandeling van artrose. GLPG1972, waarop Galapagos samen met partner Servier werkt, zou dit jaar in Fase 2 kunnen belanden. Hoewel het hier om een risicovol therapeutisch domein gaat, schat Berenberg de waarde toch op 11,9 euro per aandeel.

Als je de waarde van de vijf programma’s (per aandeel) samentelt, daarbij de cash voegt waarover Galapagos beschikt (18,6 euro per aandeel) en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling (14,71 euro per aandeel) aftrekt, kom je tot 112,4 euro. Ten opzichte van de huidige koers biedt deze som-der-delenwaardering 33 procent opwaarts potentieel voor het aandeel Galapagos.