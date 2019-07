Galapagos groter dan Proximus

Er staat geen rem op de koers van Galapagos. Het biotechbedrijf doorbreekt de magische grens van 9 miljard euro beurswaarde. Beleggers volgen het voorbeeld van een grootaandeelhouder die tegen een recordkoers aandelen bijkoopt.

Je moet het maar doen als biotechbedrijf, 's lands grootste telecombedrijf inhalen in beurswaarde. Galapagos neemt de vlucht vooruit in een indrukwekkende winstrally. Het aandeel klom al 28 procent hoger sinds de aankondiging van de megadeal met Gilead Sciences. Daarmee waarderen beleggers het bedrijf uit de Bel20 nu op 9 miljard euro. Dat is 2 miljard meer dan Colruyt en een half miljard meer dan Proximus.

Het nieuws van de deal - waarbij Gilead voor 4,5 miljard euro inzagerecht koopt in de pijplijn van Galapagos - blijkt een buitengewoon lange houdbaarheid te hebben. Het aandeel koerst vrijdag - vijf dagen na de aankondiging - 6 procent hoger tot een record van 162,90 euro. 'Een vreemde beweging, want ik zie niet meteen een directe aanleiding', stelt analist Willem De Meulenaer van de vermogensbeheerder Dierickx Leys.

Mogelijk geven een aantal analistenupdates Galapagos de wind in de rug. KBC Securities heeft het koersdoel fors opgetrokken met 50 euro naar 195 euro. 'Maar één koersdoelverhoging weegt wat licht om een beweging van deze omvang te verklaren', zegt De Meulenaer.

Van Herk

Allicht reageren beleggers met enige vertraging op het nieuws dat de Rotterdamse miljonair Aat Van Herk zijn belang in Galapagos vergroot. Van Herk Investment, na Gilead de grootste aandeelhouder, klimt boven de grens van 10 procent in het kapitaal. Dat meldde Galapagos donderdagavond na sluiting van de Amerikaanse beurs, maar De Tijd pikte het nieuws donderdagochtend op via een openbaarmaking van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. 'Dat Van Herk aandelen bijkoopt nu de koers op recordhoogte staat, is het ultieme teken van vertrouwen in de groei van het bedrijf', legt De Meulenaer uit.

Dream big

Met de kaap van 9 miljard beurswaarde gerond, komt de droom van Galapagos-topman Onno van den Stolpe weer een stukje dichterbij. 'We kunnen Philips overvleugelen', verklaarde hij in maart in deze krant. Al heeft hij nog een weg af te leggen. De beurskapitalisatie van Philips bedraagt ruim 35 miljard euro.