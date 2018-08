Galapagos is 5 miljard euro waard

Het biotechbedrijf Galapagos publiceert nog dit jaar cruciale studieresultaten voor zijn reumamedicijn filgotinib. Beleggers rekenen zich al rijk met het vooruitzicht op een miljardenomzet.

Voor Galapagos volstaat een relatief kleine koerswinst voor een zoveelste mijlpaal. De beurswaarde piept voor het eerst boven 5 miljard euro. De drempel van 4 miljard euro werd amper 16 maanden geleden gesloopt.

Volgens analisten is dat het einde niet. Het beurshuis Barclays is de grootste believer van CEO Onno van de Stolpe en zijn team. Barclays plakte vorige week zelfs een koersdoel van 130 euro op Galapagos, ruim 30 procent meer dan de beurskoers nu.

Vinken

Of Galapagos de verwachtingen kan inlossen, zal binnenkort blijken. Nog dit kwartaal geeft het bedrijf de resultaten van de FINCH 2-studie naar de werking van het medicijn filgonitib bij reumapatiënten. De studie maakt deel uit van een drieluik waarbij meer dan 3.000 patiënten betrokken zijn.

Het is de laatste hindernis op weg naar een commerciële lancering van filgotinib. FINCH 2 (waarvan de naam verwijst naar darwin- of galapagosvinken) bekijkt de werking en neveneffecten over een periode van 26 weken. Later volgen resultaten na 52 weken toediening.

Dat de resultaten van die studie cruciaal zijn, is een understatement. Met filgotinib heeft Galapagos een potentiële kaskraker in handen. Alleen al voor de behandeling van reuma zou filgotinib volgens analisten op de piek 2,5 miljard dollar jaaromzet kunnen realiseren.

Maar filgotinib is intussen veel meer dan dat. Galapagos onderzoekt of het ook helpt in de strijd tegen een tiental andere ontstekingsziektes, waaronder de ziekte van Crohn en de ziekte van Bechterew. Alles bij elkaar raamt het beurshuis Jefferies de piekverkoop zelfs op 6 miljard dollar per jaar.

Partner Gilead

Die inkomsten zal Galapagos evenwel moeten delen met het Amerikaanse Gilead, waarmee het eind 2015 een akkoord sloot voor de verdere ontwikkeling en verkoop van filgotinib. Gilead betaalde daar destijds 300 miljoen dollar voor. Daarbovenop volgde nog een kapitaalinjectie van 425 miljoen dollar. Dat bombardeerde Gilead tot de grootste aandeelhouder, waarna met de regelmaat van de klok berichten opdoken dat Gilead daar geen genoegen mee neemt en op termijn een overname voor ogen heeft.

Zover is het nog niet gekomen, maar ook CEO Van de Stolpe beseft dat het succes van filgotinib de onafhankelijkheid van Galapagos in gevaar brengt. De twee bedrijven hadden in 2015 een 'standstillperiode' overeengekomen. Gilead mocht een tijd lang geen extra Galapagos-aandelen verwerven, maar die periode liep eind vorig jaar af. 'Het is een zorg dat het gaat gebeuren', zei de topman toen. De vraag lijkt dus niet of Gilead een move doet, maar eerder wanneer.

Trigger

De resultaten van de FINCH-studie kunnen de trigger zijn, al wacht Gilead mogelijk wel tot er duidelijkheid is over de impact van filgotinib na 52 weken. Om zeker niet verrast te worden door plotse bijwerkingen bij enkele patiënten. Als Gilead - dat vorig jaar Kite Pharma nog inlijfde voor 12 miljard dollar - in actie komt, zal het in eerste instantie de Nederlandse miljardair Aat van Herk (met een belang van ruim 10 procent) moeten overtuigen.

Met de recente koerssprong heeft Galapagos de dip van eerder dit jaar helemaal verwerkt. Het bedrijf incasseerde een tik toen AbbVie afhaakte als partner in het onderzoek naar een medicijn tegen de taaislijmziekte. Daartegenover staat onder andere een nieuwe samenwerking met Novartis voor een eczeemmedicijn en een doorbraak met een medicijn tegen een zeldzame longziekte.