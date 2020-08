Galapagos keldert 30 procent na Amerikaanse misser

Het biotechbedrijf Galapagos gaat met 30 procent onderuit en ziet 3 miljard euro aan beurswaarde verdampen. Beleggers zijn gealarmeerd nu het goudhaantje filgotinib nog geen goedkeuring krijgt op de Amerikaanse markt.

Galapagos gaat bij de opening van de beurs met 30 procent onderuit. Het duurde ruim een halfuur voor een koers gevormd kon worden. Het Mechelse biotechbedrijf kwam woensdag in de vroege ochtend met nieuws dat zijn potentieel reumamiddel filgonitib nog geen goedkeuring kreeg op de Amerikaanse markt. De farmawaakhond (FDA) vraagt bijkomend onderzoek naar de impact van het middel op de mannelijke vruchtbaarheid.

Dit kan het engagement van partner Gilead doen wankelen. Peter Welford Analist Jefferies

'Dat is een enorme opdoffer', reageert beurshuis Jefferies. Analist Peter Welford verwacht dat de tegenvaller Galapagos' partnerschap met Gilead op de helling kan zetten. 'Vertraging in de VS kan het engagement van Gilead doen wankelen', stelt hij. 'Gilead zal mogelijk harde beslissingen moeten nemen rond filgotinib en zijn focus meer verschuiven naar kankeronderzoek.'

Goudhaantje

De koers van Galapagos is in grote mate gestoeld op de verkoopverwachting van filgotinib. KBC Securities raamt dat het reumamiddel 71 euro, meer dan de helft, van de koers wegdraagt. Analisten gingen uit van een potentiële piekverkoop in VS boven 2 miljard dollar. De hoge verwachtingen voor het middel stuwden Galapagos in februari naar een sterrenstatus. Het bedrijf rondde toen de kaap van 16 miljard euro beurswaarde. Sindsdien bekoelde het enthousiasme fors en zag Galapagos - de klap van vandaag meegerekend - de helft van zijn waarde verdampen.

'Het bedrijf geeft zelf geen tijdslijn mee, maar we verwachten dat filgonitib in de helft van volgend jaar opnieuw ter goedkeuring ingediend kan worden bij de FDA', zegt Derek Archila, een analist bij het beurshuis Stifel.

'Hoewel de Europese goedkeuring wel binnen handbereik ligt, verwachten we een zeer bescheiden verkoop op korte termijn', zegt hij. 'Er zijn ook geen andere klinische updates op til die de koers kunnen bewegen. Daarom blijven we aan de zijlijn', aldus de analist, die zijn koersdoel voor Galapagos verlaagt van 187 naar 155 euro.

Deze vertraging zal de cashburn van het bedrijf gevoelig verhogen. Sandra Cauwenberghs Analist KBC Securties

Ook KBC Securities verwacht een stevige vertraging voor filgotinib en ziet pas in 2022 een potentiële markttoelating in VS. Al raamt het Brusselse beurshuis die impact op slechts 14 euro per aandeel. 'De bijkomende onderzoeken en het missen van de mijlpaalbetaling van Gilead kan de cashburn van het bedrijf in 2020 verhogen naar 520 miljoen euro', stippen de analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs aan.