Galapagos op koers met goudhaantje filgotinib

Eén ernstige bemol was er wel: in het algemeen was het percentage bijwerkingen vergelijkbaar, maar in de filgotinib-groep overleed één patiënt na een longontsteking.

Piekverkopen

Er was nog nieuws rond filgotinib: een onafhankelijk comité beveelt in een tussentijdse futiliteitsanalyse aan het onderzoek met filgotinib voor de behandeling van colitis ulcerosa (UC) - een onststeking van de dikke darm - te promoveren naar de derde en laatste klinische testfase. Een futiliteitsanalyse gaat na of de kans of positief resultaat niet dermate klein is dat het niet langer de moeite is om door te gaan.