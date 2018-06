Galapagos-rivaal onderuit op Wall Street

Wall Street toont een gespleten beeld: de Dow zet zijn remonte voort, Nasdaq last een adempauze in na de records van de voorbije dagen.

De opvallendste uitschuiver op Wall Street is voor Proteostatis Therapeutics. Het biotechbedrijf tuimelt 35 procent naar 3,19 dollar na een update over het onderzoek naar taaislijmziekte. Dat is een erfelijke aandoening waarbij organen door slijmophopingen minder gaan functioneren, ook bekend als mucoviscidose of cystische fibrose (CF). De gemiddelde levensverwachting van patiënten is slechts 35 à 40 jaar.

Zoals wel vaker bij biotech zou een argeloze lezer denken dat Proteostatis gunstige tussentijdse resultaten over de eerste klinische testfase aankondigde, aangezien de kop 'positieve data' luidt. Verstopt in de tekst zit echter een stevige domper: patiënten die behandeld werden met het experimentele middel PTI-801 in combinatie met het bestaande Vertex-middel Orkambi toonden weliswaar beterschap in de longtest FEV1, maar die verbetering was niét statistisch signifcant. Die twee cruciale woordjes verklaren waarom de beurswaarde met een derde afgetopt wordt.

Proteostatis houdt zelf wel de moed er in en blijft PTI-801 als de basis zien voor verder onderzoek in dubbele en drievoudige CF-combinatietherapie. Een drievoudige combinatietherapie is zowat de heilige graal voor de behandeling van de taaislijmziekte. Galapagos startte in april zo'n drievoudige combitherapie op, weliswaar met achterstand op grote rivaal Vertex.

Een triple combo is een pil met daarin drie afzonderlijke componenten. Zo'n 'troepensterkte' is nodig om de complexe ziekte klein te krijgen. Specialisten verwachten dat zo’n triple combo – als die er komt - de bestaande medicijnen van de markt zal verdrijven.

Misschien door de opgebouwde voorsprong profiteert alleen Vertex een beetje van de tegenslag bij de rivaal. Vertex gaat 0,5 procent hoger naar 146,60 dollar, Galapagos zakt 1,8 procent naar 103,49 dollar.

Dat er geen euforische reactie is, is niet onlogisch. Triple combo mag dan al de heilige graal zijn, de mededeling van Proteostatis onderstreept nog eens hoe moeilijk het is met zo'n grote troepensterkte echt overtuigende resultaten te boeken op alle fronten.