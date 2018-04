Galapagos trekt met 'derde been' een spurtje

Een totale verrassing is de mededeling an sich niet. Afgelopen zomer was het beleggersenthousiasme al groot toen de Mechelse groep sterke resultaten bekendmaakte van een prillere testfase. Toen werd duidleijk dat Galapagos er een derde been bijkreeg, naast het initiële goudhaantje filgotinib (een reumamiddel) en het onderzoek tegen taaislijmziekte.