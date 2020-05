Game-aandeel schittert op Wall Street

Beleggers zijn licht positief gestemd, ondanks slechte economische cijfers uit de VS. De werkgelegenheid in de Amerikaanse priv├ęsector heeft in april een nooit geziene klap gekregen. Het aantal banen zakte met 20,2 miljoen tegenover maart. Economen hadden een vermindering met 20,05 miljoen voorspeld. De spectaculaire daling van de werkgelegenheid is te wijten aan de sluiting van talloze ondernemingen en winkels om de verspreiding van het coronavirus te beperken.