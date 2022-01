GameStop charmeert legioen traders met NFT-plannen

Dé twee beleggershypes van 2021, meme-aandelen en cryptohandel, hebben elkaar begin 2022 in de Amerikaanse retailer van computerspelletjes gevonden.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal (WSJ) gaat de retailer van computerspelletjes een divisie lanceren om een marktplaats voor zogenaamde nonfungible tokens (NFT's) op te starten. NFT's zijn digitale tokens die blockchaintechnologie gebruiken om te registreren wie een digitaal object bezit. Het idee is dat elke NFT uniek is.

Op de marktplaats van GameStop zouden NFT's moeten komen van kleding van avatars en wapens uit spellen. De onderneming vraagt een select groepje spelontwikkelaars om hun NFT's op de marktplaats te zetten, wanneer deze later dit jaar online komt.

GameStop is volgens WSJ ook bezig samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met met twee cryptobedrijven. Daarmee wil de spelletjesgroep technologische kennis delen rond de ontwikkeling van spellen die blockchain- en NFT-technologiegebruiken. Het idee is ook om met deze bedrijven te investeren in nieuwe spelen.