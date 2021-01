GameStop halveert in waarde

Wall Street gaat stevig hoger na de verkoopgolf van woensdag. GameStop dendert plots meer dan 60 procent lager. American Airlines veert stevig op na beter dan verwachte cijfers en shorters met angstzweet.

De Amerikaanse beurzen krabbelen recht van de verkoopgolf van woensdag. Toen daalden alle beursgraadmeters op New York. Dat was het gevolg van grote partijen die aandelen verkochten om het sluiten van hun shortposities te financieren nu in meerdere aandelen een short squeeze te zien is (voor uitleg over de short squeeze: zie video).

De waanzin rond GameStop

Maar de beleggers zijn donderdag weer positief gestemd. De Dow Jones wint rond 17.30 uur 1,8 procent.

GameStop

Het aandeel GameStop dat dankzij de Reddit-beleggers de afgelopen dagen stevige koerswinsten optekende, beleeft donderdag een volatiele beursdag. Om beleggers te beschermen heeft de gratis beursapp Robinhood donderdagochtend besloten dat klanten het aandeel niet meer kunnen kopen.

Interactive Brokers legt de optiehandel in GameStop stop. Klanten kunnen alleen bestaande optieposities afsluiten. In het geval van de Reddit-beleggers gaat dat om openstaande callopties, of de rechten om het aandeel te kopen. Interactive Brokers verwijst naar de 'extreme volatiliteit'.

GameStop noteerde eerder op de dag in de plus maar levert nu meer dan 60 procent in.

American Airlines

De vliegtuigmaatschappij American Airlines vliegt donderdag ruim 13 procent hoger. De grootste vervoerder in Amerika kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. Combineer dat met het legertje Reddit-beleggers dat shorters in matig presterende aandelen als AA de stuipen op het lijf jaagt en je krijgt deze koersopstoot. Bij een stijgende koers zien shorters hun verliezen oplopen waardoor ze soms genoodzaakt zijn aandelen terug te kopen, waardoor een short squeeze ontstaat. Dat veroorzaakt een koopgolf, waardoor het aandeel AA stevig hoger gaat.

Want zo'n feest is het nu ook niet bij AA. In het vierde kwartaal donderde de omzet met meer dan 64 procent naar 4 miljard dollar. Die omzet was wel hoger dan de analistenconsensus. De winst per aandeel sloeg van 1,15 dollar om in een verlies van 3,86 dollar. Dat was nog altijd beter dan het verlies van 4,11 dollar dat de analisten hadden verwacht.

Geen directe reden om de vlag uit te hangen. Maar omdat 28,6 procent van de uitstaande aandelen van de groep geshort is, is er ruimte voor een short squeeze.

AMC

Silver Lake, een buy-outfirma met een grote blootstelling aan schuldpapier van AMC , profiteert van de opgeblazen koers van de cinemagroep om schulden om te zetten in aandelen. Dat leert een document dat Silver Lake indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Silver Lake 'en andere mede-investeerders' zetten alle uitstaande converteerbare obligaties in AMC (ter waarde van 600 miljoen dollar) om in aandelen tegen een conversieprijs van 13,51 dollar per aandeel.

Die conversie zal allicht vrijdag plaatsvinden en resulteren in de uitgifte van 44 miljoen nieuwe aandelen. AMC, dat woensdag nog verviervoudigde in waarde, verliest donderdag 67 procent.