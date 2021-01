GameStop-leger dwingt opnieuw groot hefboomfonds op de knieën

Melvin Capital heeft zijn shortpositie op GameStop beëindigd volgens de Amerikaanse zakenzender CNBC. Daarmee slagen daghandelaars die zich groepeerden via internetfora steeds meer in hun opzet om shorters - die inspelen op een dalende koers - uit GameStop te squeezen.

Volgens CNBC heeft het hefboomfonds rond de techinvesteerder Gabe Plotkin zijn positie dinsdagmiddag gesloten met groot verlies. Het zou daarop een grote positie in Alibaba verkocht hebben om de verliezen af te dekken. Hefboomfondstitanen Ken Griffin en Steve Cohen hebben deze week nog 2,75 miljard dollar geïnjecteerd in Melvin Capital nadat het fonds dit jaar ongeveer 30 procent van zijn portefeuillewaarde heeft verloren.

GameStop is deze maand meer dan verachtvoudigd in een duizelingwekkende rally. Die werd in gang getrapt door kleine beleggers die zich verzamelden via het internetforum Reddit.