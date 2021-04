Beleggershype GameStop haalt onderste uit de kan

De koers van het bij kleine beleggers razend populaire aandeel GameStop dondert fors lager. De wankele Amerikaanse verkoper van computerspelletjes gaat vers kapitaal ophalen.

Wat doe je als bedrijfsleider als je weet dat je aandeel aan torenhoge koersen noteert maar dat je financiƫn er niet zo rooskleurig voor staan? Aandelen uitgeven, natuurlijk. Het is een gemakkelijke en goedkope manier om de balans weer gezond te maken. De markt had al weken op een grote emissie van GameStop gerekend. Nu is het zover: het bedrijf gaat maximaal 3,5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven om zijn transformatie te versnellen. De keten staat sterk met fysieke winkels, maar hinkt achterop in e-commerce.

640 miljoen vers kapitaal Tegen de huidige koers kan de emissie ongeveer 640 miljoen dollar opleveren.

Tegen de huidige koers kan de operatie 640 miljoen dollar opleveren. Maar bij een grote vraag en stijgende koersen kan GameStop tot 1 miljard dollar ophalen, wat het een van de grootste kapitaalverhogingen uit de retailsector ooit zou maken. Het beurshuis Jefferies begeleidt de operatie. De kapitaalverhoging gebeurt volgens een bijzondere methode. Het gaat om een zogeheten 'at the market'-programma. Dat betekent dat GameStop gedurende een periode de nieuwe aandelen meteen op de markt mag verkopen. De meeste kapitaalverhogingen gebeuren via een centraal orderboek, waarna alle nieuwe aandelen meteen worden toegewezen en verhandelbaar zijn.

Het is de tweede kapitaalverhoging van GameStop in korte tijd. Jefferies begeleidde in december al een aandelenemissie, maar deze is tien keer groter.

Reddit-beleggers

Door de gevolgde procedure is het duidelijk dat GameStop op de kleine beleggers mikt. Het aandeel ging de lucht in toen tienduizenden particuliere beleggers zich verzamelden via het populaire chatplatform Reddit om via hun aankopen de shorters - professionele beleggers die speculeren op lagere koersen - weg te jagen. Dat deden ze met succes. De koers van het aandeel noteert nog altijd tien keer hoger dan begin dit jaar. De shorters slikten torenhoge verliezen.

Het aandeel is nog altijd razend populair. Ook bij de Europese onlinemakelaars staat het al maanden in de top tien van meest verhandelde aandelen. In de eerste tien minuten na de openingsbel maandag veranderden bijna 3 miljoen stukken van eigenaar. De koers dook bijna 10 procent lager, maar nadien was het verlies beperkter.

Aan de huidige koersen is het een goede zaak dat GameStop geld ophaalt. Het bedrijf kan zo op overnamejacht gaan om de hiaten in zijn business op te vullen. Joe Feldman Analist Telsey Advisory Group

Bedrijfsmatig houdt de kapitaalverhoging steek. 'Aan de huidige koersen is het een goede zaak dat GameStop geld ophaalt. Het bedrijf kan zo op overnamejacht gaan om de hiaten in zijn business op te vullen', zegt analist Joe Feldman van Telsey Advisory Group. 'Met cash kan je bijna alles kopen. Maar weinigen zullen hun bedrijf verkopen in ruil voor overgewaarde aandelen.'

Internettoppers

GameStop huurde de voorbije weken enkele toppers in van internetreuzen als Amazon om de e-commerce een boost te geven. Het bedrijf stelde onder meer een chief growth officer en een chief technology officer aan.