GameStop onderuit

Wall Street wint maandag terrein. GameStop gaat onderuit nu Robinhood de handel in het aandeel blijft beperken.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger nu de zorg om de volatiliteit rond aandelen als GameStop weer wat afzwakt. De Dow Jones gaat rond 18 uur 0,8 procent hoger.

Kostenexplosie

De waanzin rond GameStop

Het aandeel GameStop gaat ruim 17 procent lager nadat het vrijdag bijna 70 procent is gestegen. Een mogelijk verklaring voor de verkopen is dat de hyperpopulaire broker Robinhood de handel in het aandeel nog altijd beperkt. Beleggers mogen nu maximaal één aandeel en vijf optiecontracten toevoegen aan hun portefeuille. Daarnaast beperkt Robinhood de transacties in zeven andere aandelen, waaronder de met schulden overladen bioscoopgroep AMC . Die gaat nog 5 procent hoger.

Robinhood beperkt de handel in aandelen als GameStop omdat de clearingkosten exploderen. Het afwikkelen van een beurstransactie duurt al snel twee dagen. In de tijd daartussen moet er met geld over de brug worden gekomen als garantie op een goede afwikkeling van de transactie. Hoe meer beweging in een aandeel, hoe meer borg een broker moet geven. Bij bizar veel beweging, zoals in de aandelen GameStop en AMC, gaat het dan om heel veel geld.

Shortposities

De short squeeze in Amerikaanse aandelen is een herinnering dat sociale media hun invloed nog niet verloren hebben. John Norman Analist bij JPMorgan

S3 Partners, een bedrijf dat het aantal shortposities op Wall Street bijhoudt, zegt dat de shortpositie (in de video wordt uitgelegd wat short gaan is) in het aandeel GameStop is gedaald van 140 naar 53 procent. Die daling weerspiegelt het verhaal dat grote hefboomfondsen als Melvin Capital hun shortposities hebben gesloten nadat ze werden uitgerookt door de groep Reddit-beleggers die het aandeel massaal begonnen te kopen.