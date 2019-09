GameStop sluit 200 winkels

De winkel van GameStop in New York in betere tijden.

De geplaagde winkelketen in videogames hoopt met een herstructurering het tij te keren. De koers keldert in de Amerikaanse voorbeurshandel na rampzalige halfjaarcijfers.

Nomen est omen voor GameStop . Het spel dreigt letterlijk te stoppen voor de winkelketen voor computerspelletjes. In een poging om te overleven kondigt het bedrijf uit Grapevine, Texas aan dat het nog voor het jaareinde 180 tot 200 winkels wereldwijd sluit.

De keten kwam nabeurs met beroerde kwartaalcijfers. Het zag zijn omzet met 14 procent teruglopen in het tweede kwartaal, wat het bedrijf onder de streep met een verlies van 32 miljoen dollar opzadelt. De koers keldert met 16 procent in de voorbeurshandel. Sinds januari ging al 65 procent van de koers.

Digitale downloads

De videogame-industrie maakt een drastische omwenteling door. Fysieke schijfjes moeten in sneltempo plaats ruimen voor digitale downloads. Dit najaar lanceren Apple en Google bovendien streamingdiensten voor videogames. Ook de volgende generatie PlayStation- en Xbox-consoles zullen naar alle waarschijnlijkheid werken met digitale downloads. Als dat gebeurt, stevenen videogamestores af op een even triest lot als de cd-winkels in de vroege jaren 2000.

Game Mania

In ons land is GameStop niet actief. Het heeft wel winkels in onder meer Nederland en Duitsland. Het is niet duidelijk hoe die door de herstructurering getroffen worden.