GameStop zakt fors na hint op kapitaalverhoging

Wall Street gaat hoger. GameStop levert fors in bij een gebrek aan duiding en een hint op verkoop van aandelen. Intel wint terrein nu het 20 miljard dollar investeert in chipfabrieken.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger nu beleggers zich minder zorgen lijken te maken over de Europese lockdownmaatregelen. De Dow Jones wint rond 16.30 uur 0,9 procent.

GameStop

GameStop verliest meer dan 18 procent nadat het heeft gehint op een kapitaalverhoging. De door Reddit-beleggers gehypte spelletjesgroep kwam dinsdag nabeurs met cijfers over 2020. De omzet daalde met 3,3 procent en de winst per aandeel kwam uit op 1,34 dollar, terwijl analisten 1,43 dollar voorzagen.

De echte tik kwam toen het bedrijf in een apart document hintte op een kapitaalverhoging. Daarin zei het dat de financiƫle situatie van het bedrijf niet significant veranderd is. Het bedrijf zei wel 'te evalueren' of het aandelen gaat verkopen. Dat zou vooral zijn om de versnelling van zijn transformatie naar een e-commercespeler te financieren.

De onlineverkoop steeg 175 procent in het vierde kwartaal. In het laatste kwartaal van 2020 bestond 34 procent van de nettoverkopen uit onlineverkopen. Een jaar eerder was dat 12 procent. De fans van het aandeel - vaak Reddit-beleggers - rekenen erop rekenen dat de bakstenen winkelketen zich omvormt tot een gigantische onlinespeler. Ze hopen dat GameStop 'het Amazon van de spelletjeswereld' wordt.

De resultaten waren de eerste sinds de belangrijke investeerder Ryan Cohen, een miljardair en medeoprichter van de onlineverkoper van dierenvoeding Chewy, aangaf het bedrijf te willen omvormen tot een e-commercebedrijf. Dat zou de concurrentie van spelers als Target en Walmart aankunnen en kunnen opboksen tegen techgiganten.

Intel

'Intel is terug. Het nieuwe Intel is het oude Intel'. Pat Gelsinger, de nieuwe CEO van Intel, was dinsdagavond duidelijk tijdens een beleggersevent: de beleggersactivisten die hopen dat de grootste Amerikaanse chipbakker de productie uitbesteedt en een 'fabless' chipontwikkelaar wordt, zullen van een kale reus terugkomen. Intel raamt dat het Verre Oosten op dit ogenblik vier vijfde van 's werelds chips maakt. 'De wereld heeft meer halfgeleiders nodig en wij gaan op krachtige wijze dat gat vullen', zei Gelsinger. Het bedrijf gaat 20 miljard investeren in chipfabrieken.