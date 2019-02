Garmin schittert op Wall Street

De Dow Jones en de S&P500 noteren omstreeks 16u quasi onveranderd en de Nasdaq stijgt met 0,3 procent. Beleggers kijken vooral uit naar de handelsbesprekingen van de Verenigde Staten en China die deze week plaatsvinden. Tot nu toe geven zowel de Amerikaanse als de Chinese handelsdelegaties aan dat er schot in de zaak zit.

De navigatiesysteembouwer Garmin vliegt meer dan 15 procent hoger. Het bedrijf wist beleggers positief te verassen met haar jaarcijfers. Zo wist de navigatiespecialist in 2018 een winst per aandeel van 3,69 dollar te behalen, terwijl analisten maar een winst van 3,52 dollar hadden verwacht.

Het bedrijf zag vooral een toename in de vraag naar smartwatches en andere fitnessapparaten die zaken meten als je hartslag en het aantal calorieën dat je hebt verbrand. Deze markt voor deze zogenaamde 'fitness trackers' is flink aan het groeien. Volgens een onderzoek van P&S Market Research zal deze markt in 2023 een omzet behalen van 48,2 miljard dollar. Het outdoor-segment, dat onder andere smartwatches verkoopt aan mensen die kamperen en reizen, groeide met 25 procent. Met de verkoop van navigatiesystemen aan autobouwers ging het wat minder. Deze verkopen daalden met 28 procent.