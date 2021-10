Gascrisis geeft Exmar vleugels

Het aandeel Exmar is aan een heuse rally bezig. De sterke vraag en de torenhoge gasprijzen verhogen de kans op spoedige tewerkstelling van de Tango en de FSRU.

Exmar is al een maand lang gestaag aan het klimmen en de laatste weken gaat het steil naar boven. Vrijdag won het aandeel 7,5 procent en maandag komt er nog eens 6,1 procent bij tot 4,80 euro. Dat is meteen een nieuwe jaarpiek.

De aanzet tot de rally waren de goede halfjaarresultaten die Exmar, dat voor 43,79 procent in handen is van Nicolas Saverys, op 9 september publiceerde. Dankzij vergoedingen voor de verbroken contracten van de drijvende lng-fabriek Tango en de hervergassingseenheid FSRU S188 verzevenvoudigde de winst. De Antwerpse groep drukte ook de hoop uit binnen het jaar nieuwe contracten te kunnen afsluiten voor beide tuigen. Als dat lukt, kan Exmar jarenlang op stabiele inkomsten rekenen en is het aflossen van de hoge schulden veel minder een probleem.

De interesse in het gasaandeel is de voorbije weken fors toegenomen. De verklaring moeten we bij de torenhoge gasprijzen zoeken. Exmar is een maritieme vervoerder van diverse gassen, onder meer lpg en ammoniak. ‘Als de prijs van wat je vervoert stijgt, is het makkelijker je transportprijzen te verhogen’, zegt Kristoff Van Houte van Kroffinvest in zijn jongste beursbrief. Heel wat gastankers van Exmar varen onder langetermijncontracten, maar er zijn ook schepen die op de spotmarkt worden ingezet en dus meteen profiteren van hogere vrachttarieven.

Hernieuwde interesse

Van Houte wijst er ook op dat de hogere gasprijzen voor een hernieuwde interesse in de FLNG Tango kunnen zorgen. ‘Een van de redenen waarom Argentinië uiteindelijk voor de diensten van Exmar bedankte was de lage gasprijs.’ Nu de vraag naar aardgas zeer sterk is, vooral in Azië en Europa, liggen de kaarten beter om een nieuwe opdracht te vinden voor de Tango. Hij sluit niet uit dat Exmar bij het aangaan van een nieuw contract niet veel moet inboeten op de interessante prijs die de Argentijnse onderneming YPF betaalde.

Hetzelfde geldt voor de drijvende hervergassingsfabriek. Voor de S188, de weinig fantasierijke naam van de barge, had Exmar eveneens ‘een mooi contract’, met de grondstoffentrader Gunvor. Die had echter geen werk voor de FSRU en annuleerde het contract. Daarbij betaalde Gunvor een schadevergoeding van 56,8 miljoen dollar.