'Geen dividend bij Europese banken tot 2021'

De Europese financiële autoriteiten manen financiële instellingen aan om hun dividenden nog minstens tot januari in te houden. De nieuwe aanbeveling bezorgt bankaandelen een baaldag op de beurs.

Nog ten minste tot januari volgend jaar horen banken geen dividenden uit te keren, bonussen te verhogen of eigen aandelen in te kopen. Zo luidt de oproep van de European Systemic Risk Board (ESBR), een Europees orgaan dat systeemrisico's binnen de muntunie moet bewaken en opereert vanuit de Europese Centrale Bank in Frankfurt. ECB-voorzitster Christine Lagarde is voorzitter van het orgaan.

In maart verzocht de Europese Centrale Bank om tot oktober geen dividenden uit te keren in de financiële sector. 'Maar de tol van de crisis is pas de afgelopen twee maanden duidelijk geworden', zegt het ESRB nu. 'Daarom zijn langere beperkingen wenselijk'.

Het vooruitzicht op een langere periode zonder bankcoupons doet beleggers de verkoopknop induwen. Binnen de Bel20 zijn KBC en ING bij de grootste verliezers met koersdalingen van respectievelijk 2 procent en 4,2 procent. Hun fors afgestrafte koers was in de afgelopen twee weken net wat hersteld. Op andere Europese beurzen delven Société Générale (-6,5%), Crédit Agricole (-5,2%), Deutsche Bank (-4,9%) en BNP Paribas Fortis (-4,8%) het onderspit.

Provisies

De oproep van de ECB in maart zorgde voor een ongekende oppotoperatie bij de banken. Liefst 27,5 miljard euro die normaal zou worden uitgekeerd aan aandeelhouders, werd in kas gehouden als bescherming tegen wanbetalingen op kredieten. De beslissing stond in schril contrast met Wall Street. Amerikaanse banken staakten weliswaar hun terugkoop van eigen aandelen, maar gingen grotendeels door met dividendbetalingen.