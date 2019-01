Geen zeven vette jaren bij Quest for Growth

De Leuvense beursgenoteerde privak slaagde er niet in voor het zevende jaar op rij beter te beleggen dan het beursgemiddelde. Omdat de investeringen in het rood eindigden komt er logischerwijs geen dividend.

Een bar slecht beursklimaat in het vierde kwartaal vergalde het feest ook voor de beleggingsportefeuille van Quest for Growth , die nog altijd voor 60 procent uit genoteerde aandelen bestaat. De professionele beleggers specialiseren zich in kleinere aandelen en bedrijven in de technologie- of gezondheidsector, ook via onderliggende durfkapitaalfondsen die jonge bedrijven financieren.

De beurskoers zakte in de loop van 2018 met een derde, al is ongeveer de helft daarvan te wijten aan een royale (en quasi belastingvrije) winstuitkering na een uitstekend 2017. De nettoactiefwaarde per aandeel zakte van 10,71 naar 7,12 euro. Dat cijfer is relevant voor wie zijn dividend niet uitgekeerd wou in nieuwe aandelen. Sinds kort bestaat bij Quest de optie van een keuzedividend: meer dan de helft van het aandeelhouderschap maakte daar dit jaar gebruik van.

Een dividend in de loop van 2019 hoeft u niet te verwachten. Quest keert altijd het grootste deel van zijn winst uit, en heeft na dit verliesjaar dus geen overgedragen winsten om uit te putten als uitkering voor de aandeelhouders.

Lagere waarderingen

Het verlies op de beursportefeuille beloopt ruim een vijfde in 2018, biechten de beheerders op. Dat is gevoelig meer dan de verliezen voor zowel de STOXX Europe 600 (iets meer dan 10 procent) en de STOXX Europe Small 200 (bijna 13 procent), rekening houdend met dividenden.

Schermvullende weergave Quest for Growth heeft een pechjaar achter de rug. De scherpe daling duidt het hoge, nagenoeg onbelaste - dividend na boekjaar 2017 aan. ©Bloomberg

Maar Quest brengt graag de zes voorgaande jaren graag in herinnering: 'Van 2012 tot 2017 deden onze genoteerde aandelen het beter dan de STOXX 600,' luidt het persbericht bij de resultaten. 'En de lagere waarderingen vergemakkelijken de zoektocht naar interessante investeringen op lange termijn in genoteerde aandelen.'

Dat illustreert Yves Vaneerdewegh, die de beursportefeuille beheert: 'In de eerste drie kwartalen van 2018 pikten we één nieuwe naam op, in het laatste kwartaal kochten we drie nieuwe aandelen: het Nederlandse Nedap en ForFarmers, en het Duitse Steico (dat energiebesparende bouwisolatie maakt).' Quest vergrootte of verkleinde gaandeweg ook een aantal bestaande posities, zoals elk jaar.

De algemene beursdaling zorgde ervoor dat het belang van de genoteerde portefeuille in het totaal zakte richting 59 procent. Vroeger was dat nog tweederde, maar de bedoeling is om te evolueren richting 50 procent niet-genoteerde beleggingen.