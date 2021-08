Geheimzinnig Palantir vliegt

Wall Street noteert in het rood. Palantir zet beter dan verwachte cijfers om in een forse koerswinst. Norwegian is not amused met het beleid van de gouverneur van Florida.

De Amerikaanse beurzen doen na de recordkoersen van woensdag even een stapje terug. Er is nochtans positief economisch nieuws, want het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is in de VS licht gedaald vorige week. Daarbij lijkt het erop dat de Amerikaanse inflatie haar piek heeft bereikt.

De Dow Jones verliest 0,3 procent.

Palantir

Het data-analysebedrijf Palantir kwam donderdag met cijfers en stijgt met bijna 14 procent. De omzet van het tweede kwartaal klom met 49 procent naar 376 miljoen dollar, terwijl analisten maar een omzet van 352,3 miljoen hadden voorzien. De winst kwam zoals verwacht uit op 4 dollarcent per aandeel.

Ook de vooruitzichten zijn goed. Voor het lopende kwartaal ziet de onderneming de omzet uitkomen op 385 miljoen dollar. Dat is hoger dan de consensusverwachting van 376 miljoen. Daarnaast denkt het dit jaar een vrije kasstroom te hebben van meer dan 300 miljoen dollar, terwijl het eerder meer dan 150 miljoen verwachtte. Verder bevestigt de groep de prognose van 30 procent jaarlijkse omzetgroei of meer tot 2025.

Palantir, dat in 2003 werd opgericht met financiƫle ruggensteun van de miljardair Peter Thiel, maakt software die ruwe data kan omzetten in behapbare en bruikbare gegevens. Die worden niet een alleen volop gebruikt door grote bedrijven, maar vooral ook door overheden en veiligheidsdiensten. Onder andere de CIA is al jaren een trouwe klant.

Norwegian

De cruiser Norwegian is op zijn zachtst gezegd not amused met een wet in Florida die zegt dat bedrijven geen vaccinbewijs mogen eisen van hun klanten. De cruise-uitbater kan dat tijdelijk toch eisen omdat een rechter bepaald heeft dat het verbod voorlopig wordt opgeschort.

'Wat is er gebeurd met het leiderschap in dit land?', vraagt CEO Frank Del Rio tijdens de uitzending van het beleggingsprogramma 'Mad Money' op de Amerikaanse zender CNBC. Volgens hem is het 'ongelofelijk' en 'gekmakend' dat gouverneur Ron DeSantis de cruiseliners tegenwerkt.