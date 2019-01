Gele hesjes remmen groei champagnegroep Vranken

Vranken-Pommery Monopole heeft vorig jaar met zijn champagneverkoop 2,3 procent meer omzet behaald, maar het had nog meer kunnen zijn. De gele hesjes gooiden roet in het eten.

De Franse champagnegroep realiseerde vorig jaar een omzet van 300,4 miljoen euro, nagenoeg evenveel als in 2017. Op vergelijkbare basis was er echter 3,8 procent groei. In 2017 telden immers de Listel-wijnen, die dat jaar werden afgestoten, nog voor een half jaar mee.