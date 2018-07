Geloof in techaandelen blijft na Netflix-duik

Is de techrally waarop het Amerikaanse beurssucces rust voorbij? Neen, zo wuiven analisten de uitschuiver van Netflix maandagavond weg.

Als Amerikaanse aandelen het sinds het jaarbegin opmerkelijk beter doen dan de rest van de wereld, is dat grotendeels te danken aan de onstopbare mars van technologieaandelen. Binnen de S&P500-index realiseerden de techbedrijven in de eerste zes maanden een koerswinst van 10,9 procent, waarmee ze de index eigenhandig uit de rode cijfers wisten te houden. Intussen is hun gewicht in de S&P500 al gegroeid tot 26 procent, bijna het dubbele van de volgende sector (gezondheidszorg).

Geen enkel aandeel illustreert de zegemars van tech beter dan Netflix. De videostreamer zag zijn koers meer dan verdubbelen sinds 1 januari. Dat ontging ook critici niet: Netflix was volgens hen een perfect voorbeeld van beleggers die zich als een kudde vastklampen aan techbedrijven nu de bredere aandelenmarkt onder druk staat.

FAANG

Netflix maakt bovendien deel uit van het mythische FAANG-kwintet (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google-moeder Alphabet). Sinds begin 2015 steeg hun beurswaarde met ruim 2.000 dollar, tegenover goed 6.000 dollar voor de 1.000 grootste Amerikaanse aandelen. Met hun vijven leverden ze dus liefst een derde van die groei.

Het was dan ook schrikken toen uitgerekend Netflix , het eerste FAANG-lid dat de boeken opent, maandag nabeurs met resultaten kwam die niet voldeden aan de perfectie die beleggers ingeprijsd hadden. Netflix trok in het tweede kwartaal slechts 5,2 miljoen nieuwe abonnees aan, een miljoen minder dan verwacht. Ook in het huidige kwartaal zal het aantal nieuwe gebruikers onder de lat blijven. In de indicatieve handel nabeurs kreeg het aandeel meteen een pandoering van 14 procent, de uiteindelijke schade dinsdag was de helft kleiner met een verlies van 7 procent rond het middaguur in de VS.

Techzeepbel

Is daarmee een techzeepbel gebarsten en tegelijk de Amerikaanse beurszomer voorbij? Niet zo snel, zeggen beurshuizen. ‘Amerikaanse techaandelen zijn niet overdreven duur gewaardeerd. Wij blijven positief’, zegt Vincent Juvyns, strateeg bij JPMorgan Asset Management.

‘Met een verhouding van de koers tot de verwachte winst van 18,2 is de techsector weliswaar duurder dan de 16,3 voor heel de S&P500, maar die 18,2 ligt wel nog onder het historische gemiddelde van 20,4 voor de techsector sinds 1995’, aldus Juvyns. Hij voegt eraan toe dat de sector nu ook meer dividenden uitkeert in vergelijking met het gemiddelde sinds 1995.

Juvyns erkent dat aandelen als Netflix ‘priced to perfection’ zijn. ‘Maar als de perfectie waarvoor beleggers betalen niet geleverd wordt, volgt ook een afstraffing. Beleggers zijn niet blind en zorgen dus voor gezonde correcties.’

Correct

Ook bij KBC Asset Management blijven ze overwegend positief over de FAANG-aandelen. Daar vinden ze Facebook en Alphabet correct gewaardeerd, en Apple zelfs ‘interessant’ door de enorme inkoop van eigen aandelen en de groeiende recurrente inkomsten uit diensten. Amazon blijft dan weer koopwaardig dankzij de stevige winstmotor van de cloudafdeling.

Enkel Netflix kan op weinig enthousiasme van KBC rekenen, en dat was al zo vóór de boeken opengingen. ‘Het is een groeiverhaal waar iedereen instapt zonder naar de waardering te kijken’, zegt analiste Nathalie Bally. ‘Netflix heeft weliswaar een goed model, maar onderliggend is er geen vrije kasstroom, en daarmee staat of valt de waardering. Dat zal nog even zo blijven, want Netflix moet zwaar blijven investeren in tv-series en films. Ik geloof dus dat beleggers even een in zeepbel beland zijn. Wij blijven alvast negatief met een ‘verkopen’-advies.’