Gemengde stemming op Wall Street na speech Powell

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag gemengd geopend. Beleggers op Wall Street verwerken een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell.

De Dow Jones noteert kort na opening met een winst van 0,3 procent tot 28.425 punten. De technologiebeurs Nasdaq verliest 0,2 procent.

Powell sprak op het jaarlijkse symposium van de Federal Reserve dat traditioneel wordt gehouden in Jackson Hole in de staat Wyoming. De bijeenkomst wordt dit jaar vanwege het coronavirus virtueel georganiseerd. Volgens Powell gaat de Fed voortaan mikken op een inflatie die gemiddeld rond de 2 procent schommelt, wat impliceert dat ruimte wordt gelaten voor een inflatie die voor bepaalde periodes hoger ligt dan dat niveau. Als de inflatie lager ligt dan 2 procent zal de centrale bank proberen deze weer tot boven de 2 procent te krijgen, aldus Powell.

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar juweliersketen Tiffany , die 2 procent wint. Tiffany heeft in het tweede kwartaal weer winst behaald, terwijl de omzet minder sterk terugliep dan in de eerste drie maanden van het jaar. De verkopen zakten in het kwartaal dat eind juli eindigde met 29 procent. Het kwartaal daarvoor zakte de omzet nog met 45 procent. De Franse luxegroep LVMH voert overnamegesprekken met Tiffany. Beleggers hopen dat de kansen op een geslaagde deal na dit rapport stijgen.

Verder staat Abbott Laboratories in de belangstelling. De geneesmiddelenautoriteit FDA heeft haar goedkeuring verleend voor een speciale door het bedrijf ontwikkelde coronatest. De test, BinaxNOW, zal slechts 5 dollar kosten en moet in een kwartier uitsluitsel geven over een covidbesmetting.