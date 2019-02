General Electric onder stroom

Beleggers zijn optimistisch gestemd door de verlenging van de deadline voor een handelsakkoord tussen de VS en China.

De Amerikaanse beurzen zijn vandaag positief gemutst. De Dow Jones staat rond 15u50 0,7 procent hoger, de S&P500 0,6 procent en de Nasdaq wint 0,9 procent. De oorzaak van het optimisme is het bericht uit het Witte Huis dat de deadline van 1 maart voor een handelsdeal tussen de VS en China naar de toekomst wordt opgeschoven.

General Electric (GE) toont zich energiek, het aandeel wint meer dan 12 procent. De oorzaak van de stijging is de verkoop van de biofarmadevisie. Het industrieel conglomeraat Danaher legt hiervoor 21,4 miljard euro op tafel. Sinds vorig jaar juni heeft het bedrijf plannen om het concern op te breken in verschillende stukken. Deze deal is de grootste verkoop van activa sinds dit moment.