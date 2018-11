'Genkyotex haalt de komende dagen vers kapitaal op'

Het Franse biotechbedrijf Genkyotex maakt een grote sprong op de beurs van Brussel na publicatie van hoopvolle testresultaten van zijn medicijn tegen leverziektes.

Tussentijdse testresultaten van het medicijn GKT831 van Genkyotex tonen aan dat het middel na 6 weken effectief is in de bestrijding van de leverziekte PBC. De tests zijn een onderdeel van een fase 2-placebostudie waaraan 111 patiënten deelnemen en uiteindelijk 24 weken in beslag zal nemen. De definitieve resultaten worden verwacht in de lente van volgend jaar.

Uit de resultaten blijkt dat de leverontstekingen afnemen na inname van GKT831. Het effect van het medicijn is groter dan dat van het placebo. Het medicijn is ook effectief bij patiënten met een vergevorderd PBC. Die groep heeft de grootste nood aan medische hulp en was totnogtoe het moeilijkst te behandelen.

Het beurshuis Oddo was positief over het nieuws. 'Het gaat om goede resultaten over het stermedicijn van Genkyotex,' zegt analist Pierre Corby. 'Mogelijk komt er in de komende dagen een kapitaalverhoging. Het bedrijf heeft namelijk voor minder dan 1 jaar cash op de balans en biotechbedrijven maken vaak gebruik van goed nieuws om geld op te halen.' Genkyotex wou niet reageren op de vraag of het plannen had om kapitaal op te halen.

PBC is een chronische ziekte waarbij de galkanalen in de lever langzaamaan stuk gaan. Het lichaam valt gezonde levercellen aan waarop die omvormen tot littekenweefsel en er uiteindelijk levercirrose ontstaat. Bij cirrose takelt de lever op termijn af waardoor een levertransplantatie zich opdringt.

De testresultaten geven aan dat het medicijn potentieel heeft om ook niet-alcoholische vette leverziekten en longfibrose tegen te gaan. Volgens Corby heeft het medicijn tegen PBC een potentiële omzet van 200 miljoen euro. Dat kan veel hoger oplopen als het ook tegen de andere ziekten effectief is.