Genoteerde projectontwikkelaars in topvorm

De beursgenoteerde projectontwikkelaars zijn, met uitzondering van Banimmo, in topvorm. Ze boeken fors hogere winsten en keren royale dividenden uit. Ook de prognoses zijn goed.

Met de jaarcijfers van Immobel vrijdagavond, hebben alle vier de projectontwikkelaars van de Brusselse beurs hun jaarpalmares voorgelegd. Buiten Banimmo, pakten ze uit met een dubbelcijferige winstgroei. Immobel wist de nettowinst ruim te vervijfvoudigen tot een record van 56,8 miljoen euro. Dat was niet alleen te danken aan de verkoop van het iconische gerenoveerde Cedet-gebouw in Warschau, maar ook aan de vele residentiële projecten die al meer dan de helft van de winst opleveren. Het dividend gaat een tiende hoger, het hoogste in de vork van 4 à 10 procent stijging per jaar die Immobel zichzelf oplegt.

Alle beurshuizen die het aandeel opvolgen, herhalen hun koopadvies. ‘Immobel kocht 189.000 vierkante meter grond bij, 90 procent meer dan de doelstelling. Dat verzekert de groei voor de toekomst’, stelt Degroof Petercam. ‘We zijn opgetogen dat Immobel zijn prognose voor sterke resultaten alvast met een jaar verlengd tot 2021.’

De schuldratio van 100 procent tegenover het eigen vermogen ligt bij Immobel veel lager dan de 230 procent bij Atenor. Kepler Cheuvreux

KBC Securities wijst onder meer op het ‘opmerkelijke succes in Luxemburg’, waar quasi alle projecten al voorverkocht zijn voor dit én volgend jaar. ING stelt dat de expansie in Frankrijk, waar Immobel geleidelijk zijn belang vergroot in de woningontwikkelaar Nafilyan, voor meer recurrente inkomsten moet zorgen. Kepler Cheuvreux stelt de sterke balans op prijs: ‘De schuldratio van 100 procent tegenover het eigen vermogen ligt veel lager dan de 230 procent bij Atenor. Dat laat ruimte voor verdere groei en een betere diversificatie van de inkomsten’.

Inhaalbeweging

Immobel maakt vandaag een inhaalbeweging op de beurs, met een winst van 2,2 procent. Atenor heeft er recent al een sterke rit op zitten. Er zijn steeds meer gelijkenissen tussen beide. De twee richten zich zowel op residentiële projecten als op hoogwaardige stadskantoren, met een kantorenvoorkeur voor Oost-Europa. Atenor wist de nettowinst 59 procent op te krikken en verhoogt zijn dividend 5,8 procent, meer dan verwacht. Door de recente koersexplosie is Atenor wel duurder gewaardeerd dan Immobel. Atenor kost 10,3 keer de winst en 2,1 keer de boekwaarde, tegenover respectievelijk 8,8 en 1,7 voor Immobel.

VGP zit niet in het woningsegment, maar in de snel groeiende business van logistiek vastgoed. VGP ontwikkelt en verkoopt niet alleen magazijnen, maar houdt een deel in portefeuille om terugkerende huurinkomsten te genereren, waardoor de cijfers stelselmatig minder wispelturig worden. Het doet dat onder meer via een alliantie met de Duitse verzekeraar Allianz. VGP is een meester in het winstgevend en snel recycleren van het ingezette kapitaal. De portefeuillle groeide vorig jaar 24 procent, de nettowinst 26 procent. VGP profiteert volop van de boomende ecommerce en zijn goede contacten met spelers als Amazon, Zalando of Deutsche Post. De pijplijn blijft dankzij de aankoop van goed gelegen gronden over heel Europa goed gevuld.

Lelijke eendje

5,5 miljoen Banimmo in het rood Banimmo leef vorig jaar alweer een nettoverlies van 5,5 miljoen euro.