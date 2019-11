Gerucht jaagt Umicore even hoger

Het citaat kwam uit een chatsessie op FT Alphaville , een blog van de Britse krant Financial Times. De betreffende journalist, Paul Murphy, zegt daar dat hij uit betrouwbare bron heeft vernomen dat het olie- en gasconcern kijkt of het de materialengroep wil overnemen.

De blog Betaville - een andere beursblog dus - kwam al op 4 november met het gerucht. De beursblog gaf toen ook zelf al aan dat het om een 'roddel' ging en dus weinig betrouwbaar was. Betaville verspreidde eerder dit jaar ook de roddel dat Procter & Gamble het luieraandeel Ontex wilde overnemen. Dat bleek later een broodjeaapverhaal.

Na de melding van Bloomberg schoot het aandeel Umicore bijna 9 procent hoger. Net voor het bericht stond het nog meer dan 2 procent in het rood. Inmiddels is alle winst verdampt en trappelt het aandeel ter plaatse.

'Wij zijn niet benaderd'

Thomas Leysen, de voorzitter van de Belgische materiaaltechnologiegroep, ontkent dat er een bod van Total is op Umicore. 'We zijn helemaal niet benaderd door Total', zegt Leysen in een reactie aan onze redactie.

'Wij ontkennen categoriek'

Ook Franse energiegroep ontkent dat ze een bod overweegt. 'Wij ontkennen categoriek dat we interesse hebben in Umicore.'

Een goedgeplaatste waarnemer denkt dat de timing niet goed is om Umicore nu over te nemen. 'Het aandeel stond net na de winstwaarschuwing op Paasmaandag laag, maar inmiddels is de beurskoers alweer opgelopen. Dus als iemand het bedrijf wil overnemen dan is het goede moment nu wel voorbij.'