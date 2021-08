Geruchten duwen Apple naar recordkoers

Wall Street noteert in het groen. Apple stijgt tot een hoogtepunt na geruchten over mogelijke satellietcommunicatie in de iPhone 13.

Apple

Apple beweegt al sinds de opening hoger en stijgt nu 2,4 procent tot een recordkoers van 152,10 dollar. Dat heeft te maken met Apple-analist Ming-Chi Kuo van TF International Securities. Hij zou hebben gezegd in een mail naar investeerders dat hij verwacht dat de komende iPhone 13-modellen over satellietcommunicatie zouden beschikken.

En dat zou betekenen dat gebruikers niet langer binnen het bereik van een 4G/5G-zendmast moeten zijn om berichten te versturen en te bellen. In 2019 had het persbureau Bloomberg het er al over dat Apple daarvoor een team had samengesteld, maar het is de eerste keer dat geruchten circuleren dat de techniek in de iPhone 13 komt.