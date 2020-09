Gevaarlijk optiespelletje duwt Amerikaanse techaandelen dieperik in

De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq dook voor de tweede dag op rij fors lager. De terugval volgt op een immense rally die gevoed werd door massale optieaankopen van de Japanse investeerder Softbank.

Voor de tweede dag op rij gingen populaire Amerikaanse technologieaandelen vrijdag in de uitverkoop. In amper twee beursdagen hebben Apple, Amazon, Alphabet en Microsoft 10 procent van hun beurswaarde verloren. Apple is opnieuw minder dan 2.000 miljard dollar waard.

Beursexperts hadden donderdag nog het raden naar de oorzaak van de instorting van de techaandelen. Wel was dinsdag al één aandeel van zijn piëdestal gekomen: Tesla, de maker van elektrische wagens. CEO Elon Musk liet weten van de verzesvoudiging van de koers sinds begin dit jaar gebruik te maken om voor 5 miljard dollar nieuwe aandelen te verkopen. Zo’n operatie heeft een verwaterend effect voor de aandeelhouders en leidt tot koersdruk.

De techeuforie was vier dagen geleden nog zo groot dat Tesla erin slaagde dinsdag hoger te openen. Maar in de loop van de beurssessie keerde de rede terug en uiteindelijk sloot het aandeel 5 procent in de min. Tesla bleef zwak presteren en vanaf donderdag belandde alle tech in de uitverkoop.

Behalve de opportunistische Tesla-zet was er geen fundamenteel nieuws om de plotse ‘sell-off’ te verklaren. Wel hadden experts een opvallend gelijkaardige evolutie gezien van twee indicatoren, die doorgaans tegendraads reageren. In de dagen voor de sell-off, steeg zowel de Nasdaq als de Nasdaq Volatility Index . Die laatste wordt bepaald door de koersen van de opties. Een optie geeft de koper het recht om een aandeel te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een bepaalde prijs (uitoefenprijs). Bij een daling van de beurs is er een grote vraag naar opties om zich te beschermen tegen de daling (puts), waardoor de volatiliteitsindex hoger schiet.

Door de waanzinnige optieposities blijft de Amerikaanse beurs erg kwetsbaar. Wall Street is een gevaarlijke plek. CHARLIE MCELLIGOTT NOMURA

Deze keer werd de volatiliteitsindex gevoed door het massaal kopen van opties om te profiteren van een verdere koersstijging (calls). Over de voorbije twee weken werd dagelijks voor 335 miljard dollar aan calls verhandeld, drie keer meer dan het gemiddelde in 2017-2019. Dat berekende de bank Goldman Sachs. Het aankopen van calls is erg speculatief. Op de vervaldag van de optie kan de belegger een veelvoud van de inzet verdienen (koers boven uitoefenprijs) of alles verliezen (koers onder uitoefenprijs).

De rush in callopties duwde ook de aandelen hoger. Tegenover de koper van een call staat een broker die de verplichting aangaat de aandelen te leveren tegen een bepaalde prijs. Om zich in te dekken koopt de broker die aandelen. Dat kan de recente onwaarschijnlijke hausse van sommige Nasdaq-aandelen helpen verklaren. In de laatste week van augustus alleen al steeg Tesla met 26 procent en werd CEO Elon Musk (even) de vijfde man op aarde met een vermogen boven 100 miljard dollar. Donderdag had de Nasdaq een rally van 70 procent sinds de bodem van maart achter de rug. De techspelers hebben minder last van corona of profiteren ervan. Maar in het licht van de wereldwijde economische malaise lijkt die hausse overdreven. De massale aankopen van calls bracht een opwaartse spiraal in gang en maakte de hausse deels kunstmatig, waardoor een (zware) correctie onvermijdelijk werd.

Robinhood

Voor de optieaankopen wordt vaak in de richting van Robinhood-beleggers gekeken. Dat zijn de jongeren die tijdens de lockdown de beurs hebben ontdekt via de gelijknamige Amerikaanse gratis beursapp. Gisteren verklaarden bronnen aan Financial Times dat Softbank achter de optieaankopen zit. Eerder had de Japanse investeerder in de lente in volle coronapaniek voor 41 miljard dollar aandelen gedumpt. ‘Door de waanzinnige optieposities blijft Wall Street kwetsbaar, een gevaarlijke plek’, zegt de Nomura-strateeg Charlie McElligott.