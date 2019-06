Gevallen held: Neil Woodford

Door slechte beleggingsresultaten liep het fonds van de Britse beleggingsgoeroe rap leeg.

De beleggingswereld is voor veel particuliere beleggers een terra incognita, het is onbekend gebied. En als je niet weet wat je in een gebied kunt verwachten, dan verwacht je het ergste. Niet voor niets verhaalt een legende dat cartografen bij dit soort plaatsen op hun kaart schreven 'hier zijn draken'. En wie draken verwacht kan maar beter een held meenemen, liefst één met een stevige ervaring. Daarom zijn beleggers continu op zoek naar echte beleggingshelden, zoals fondsbeheerders die al jaren de benchmark verslaan.

Heldenstatus

Voor veel Britse beleggers was Neil Woodford zo'n held, het was de bekendste 'stock-picker' in het VK. Maar de 59-jarige belegger had ook het postuur van een held. Want qua lichaamsbouw leek hij meer op een rugbyspeler dan op de gemiddelde fondsbeheerder in de Londense city. Hij beloofde de Britten hoge rendementen wanneer ze hun geld bij hem stalden. Daarnaast konden ze het geld weer opnemen wanneer ze wilden. Deze held zou de gewone Brit rijk maken.

Gevallen held

Maar van de beleggersheld van vroeger is inmiddels weinig over. Woodford zag zijn heldenstatus de afgelopen weken totaal imploderen. Door slechte beleggingsresultaten haalden steeds meer beleggers hun geld weg bij zijn grootste fonds (Woodford Equity Income Fund). Hierdoor kwam het fonds in de problemen, omdat het teveel had belegd in slecht verhandelbare effecten.

Op de top beheerde het fonds meer dan 10 miljard pond. Op 3 juni was hier nog 3,7 miljard van over, waarna de vermogensbeheerder het fonds bevroor. Beleggers kunnen nu niet meer bij hun geld. De investeerders die nog in het fonds zitten zullen nog een lange tijd niet goed slapen. Woodford zal de komende weken eerst veel aandelen in cash moeten omzetten, voordat de beleggers weer bij hun geld kunnen.

Van hero to zero

De beleggingsmiserie steekt in schril contrast met vroegere tijden. Want in de 25 jaar die hij bij Invesco doorbracht als fondsbeheerder bouwde hij een heldenstatus op. Zo wist Woodford de verliezen bij het klappen van de internetzeepbel te beperken en kwam de hij beter door de crisis van 2008 dan anderen.

In 2014 verliet de beurskenner Invesco om in april 2015 het fonds Woodford Patient Capital op te richten. In 2017 richtte hij het fonds op dat zijn vlaggenschip zou worden, het Woodford Equity Income Fund. Dit fonds haalde in de afgelopen 3 jaar een rendement van -17,7 procent. Met deze zwakke prestatie speelde de aandelenspecialist zijn status als beursheld kwijt.

Bill Gross

Neil Woodford is niet de eerste gevallen beleggingsheld. Begin dit jaar ging Bill Gross met pensioen. Gross was lange tijd de koning van de obligaties. Hij was de man die Pimco, de grootste obligatiebelegger ter wereld, zijn wereldfaam heeft gebracht. Maar ineens ging het met deze obligatiekoning bergafwaarts. In 2011 en 2013 deed het fonds het slechter dan andere vergelijkbare fondsen op de markt. Gross bood zijn ontslag aan en wist later bij Janus Capital ook geen potten meer te breken.