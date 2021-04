Gilead behoudt vertrouwen in Galapagos

De relatie tussen Gilead en Galapagos hangt dan toch niet in de touwen na de zware tegenslagen met Galapagos' stermiddel Jysleca. Het Mechelse biotechbedrijf meldt dat Gilead ermee akkoord gaat zijn zogenaamde lock-upperiode te verlengen tot 22 augustus 2024. Dat houdt in dat de Amerikaanse partner tot die datum geen Galapagos-aandelen verkoopt. Voorheen was een lock-up van slechts twee jaar voorzien, die dit jaar zou vervallen.

De twee bedrijven gingen in augustus 2019 een tienjarige samenwerking aan rond onderzoek en ontwikkeling. De overeenkomst geeft Gilead toegang tot de portfolio van Galapagos. Als onderdeel van die transactie deed Gilead een injectie van 1,1 miljard dollar in Galapagos.

Gilead beleefde weinig pret aan de instap in Galapagos. De Amerikaanse farmawaakhond FDA gaf vorig jaar geen groen licht voor de commercialisering in de VS van Jyseleca omdat ze eerst een onderzoek naar de spermaproductie bij behandelde patiënten wilde afwachten. Sindsdien is de koers zowat gehalveerd. Dat Gilead desondanks zijn positie nog jaren behoudt, wijst op vertrouwen in de rest van de portefeuille van het mogelijke gebruik van Jyseleca voor andere aandoeningen zoals inflammatoire darmziekten.