Gilead's coronabehandeling kost 2.340 dollar

De huidige prijs is ver beneden de marktprijs die we kunnen vragen. In de VS is de kostenbesparing voor ziekenhuizen die remdesivir gebruiken zo'n 12.000 dollar per patiënt. Dat levert het gezondheidssysteem een enorm voordeel op. Dat is nog voordat we rekening houden met de directe effecten die de betreffende patiënten mogelijk krijgen door een korter verblijf in het ziekenhuis.