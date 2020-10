Gilead wint met Trumps medicijn

Wall Street gaat hoger. GE krijgt een koopadvies. Gilead stijgt na mooie testresulaten voor zijn medicijn remdesivir.

De Biden-rally zet zich voort. Uit de recentste polls blijkt dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden afstevent op een klinkende overwinning op de Republikeinse president Donald Trump. Daarmee kunnen de Democraten de Senaat in handen krijgen, waardoor het doorvoeren van het stimuleringsplan van Biden een stuk makkelijker wordt.

Dat geeft beleggers vertrouwen, waardoor de Dow Jones rond 17.30 uur met 0,4 procent klimt.

Gilead

De Amerikaanse farmareus Gilead gaat vrijdag 1,5 procent hoger nadat het bedrijf beloftevolle resultaten kon voorleggen voor zijn coronamedicijn remdesivir, een medicijn dat Trump heeft gebruikt. Gilead zegt dat de resultaten, die in het New England Journal of Medicine zijn gepubliceerd, laten zien dat er consistente en belangrijke verbeteringen optraden bij patiënten die met het medicijn zijn behandeld. Die groep patiënten werd afgezet tegenover een groep proefpersonen die een placebo toegediend kreeg.

De patiënten die remdesivir kregen, herstelden vijf dagen eerder dan de besmette personen die het niet hadden gekregen. Volgens CEO Daniel O'Day is de studie die zich in de finale fase bevindt een 'goudstandaard' voor de behandeling tegen corona. O'Day zei tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC dat het bedrijf 'genoeg aanbod' heeft voor coronapatiënten wereldwijd en in de VS. Donderdag zei Gilead nog dat het 20.300 dosissen - goed voor de behandeling van 3.400 patiënten - stuurde naar de gezondheidsautoriteiten van de Europese Unie (EU).

'Deze data leveren extra bewijs dat het medicijn een onderdeel kan worden van de standaardbehandeling voor besmette patiënten die in het ziekenhuis terechtkomen', zegt het medische hoofd van de onderneming, Merdad Parsey. 'Het robuuste bewijs voor de klinische voordelen van het medicament in combinatie met de significante productiecapaciteit geeft een belangrijke behandelingsmogelijkheid aan de gezondheidswerkers wereldwijd.'

Eerder deze week waren er berichten dat het aanbod van remdesivir niet volstond, en dat er een tekort zou zijn.

General Electric

Het aandeel General Electric (GE) veert bijna 4 procent op. Analist Joe Ritchie van Goldman Sachs geeft het aandeel een koopadvies met een koersdoel van 10 dollar. Ritchie wijst er op dat het bedrijf progressie maakt. 'GE is afgeslankt en structureel productiever geworden met een betere discipline op het gebied van het kapitaal tijdens de twee jaar dat CEO Larry Culp aan het roer staat.'

De analist zegt dat de vrije kasstroom van de groep verbetert in het komende jaar nu de marges herstellen van het dieptepunt van de coronapandemie. Verder denkt de analist dat het aandeel nog kan stijgen wanneer het bedrijf met zijn cijfers over het derde kwartaal komt op 28 oktober.

Vorige maand zei Culp tegen zijn investeerders dat de vrije kasstroom positief zou zijn voor het einde van het jaar. Dat was een verbetering ten opzichte van zijn prognose in juli. Toen klonk het dat de vrije kasstroom pas in 2021 positief zou zijn.