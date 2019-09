Gimv-CEO: 'Een hoger dividend? Wat niet is, kan nog komen'

Koen Dejonckheere, de CEO van de investeringsmaatschappij Gimv, ziet een sterk momentum voor de 50 bedrijven in portefeuille. Hij is ook blij met de Vlaamse verankering, die hij eerder als een troef ziet.

Koen Dejonckheere was te gast op de 16de editie van CEO Talks, waarbij de lezers via een chat vragen kunnen stellen aan de topman of -vrouw van een beursgenoteerd bedrijf. Hij sluit niet uit dat het dividend in de toekomst verhoogt.

Gimv realiseert al meer dan vijf jaar een hoger rendement op de portefeuille dan de doelstelling van 15 procent per jaar. Zet die trend zich verder?

Koen Dejonckheere: ‘We gaan door op het elan van de voorgaande jaren. De 50 bedrijven waarin we investeren, groeiden vorig jaar veel sneller dan de algemene economie en haalden gemiddeld meer dan 10 procent omzetgroei. De gezamenlijke omzet van onze participaties bedroeg een kleine 3 miljard euro. Ook dit jaar, met enkele nieuwe deelnemingen erbij, zullen we een sterk momentum kunnen neerzetten.’

Door de lage rente en omdat private equity minder onderhevig is aan de beursschommelingen, zoeken steeds meer investeerders de niet-genoteerde bedrijven op. Maakt dat de sector niet duur en vindt u nog voldoende koopwaardige investeringen?

Dejonckheere: ‘We vermijden de hoogste prijs te betalen die vaak het resultaat is van een biedingsproces. We proberen daarentegen in een vroeg stadium zelf interessante bedrijven te vinden. De strategische beslissing die we vijf jaar geleden hebben genomen, speelt daarbij een cruciale rol. We focussen op vier sectoren: de gezondheidszorg, de slimme maakindustrie, het consumentengebeuren en de duurzame samenleving. Dat heeft ons toegelaten teams samen te stellen die zich louter in die domeinen specialiseren. De toekomst is aan specialisatie, gekoppeld aan ervaring en voldoende ‘deep pockets’, financiële middelen om niet alleen de begininvestering te doen maar om ook bijkomende kapitaalrondes te kunnen volgen naarmate een bedrijf groeit. De bedrijven weten dat ze met ons een slimme ‘compagnon de route’ hebben. We zijn meer dan een financiële investeerder.’

De 'm' van kmo's

Wat zijn jullie belangrijkste participaties en hoe groot zijn die?

Dejonckheere: ‘We investeren typisch in de ‘m’ van de kmo's, de middelgrote ondernemingen. Onze grootse deelnemingen zijn 60 à 80 miljoen euro waard. Als we achteruit kijken, was Gimv compagnon de route voor grote namen als Barco, Telenet, Mobistar of Ablynx. Vandaag zijn onze belangrijke Vlaamse participaties bedrijven als de ICT-groep Cegeka, het coating- en lakbedrijf Alro, de maker van snijmachines Summa en de specialist in gewasbescherming Agrosavfe. Het zijn de bedrijven die we steunen om ze tot leiders te laten uitgroeien. Van alle deelnemingen is ons belang in Itho Daalderop, een Nederlandse specialist in energiezuinige warmtesystemen, het grootst.’

Gimv noteert op de beurs licht hoger dan zijn intrinsieke waarde, terwijl gewone holdings meestal met een korting noteren. Is dat terecht?

Dejonckheere: ‘De intrinsieke waarde die we publiceren, is gebaseerd op de internationale boekhoudregels IFRS. Elke participatie wordt gewaardeerd volgens de financiële multiples van beursgenoteerde sectorgenoten. Daarop passen we - onder meer door de geringere verhandelbaarheid - een korting van 25 procent toe, zoals IFRS voorschrijft. Het is aan de beleggers om te oordelen hoeveel ze voor die waardering willen betalen.’

Dividend

Veel beleggers kopen Gimv voor zijn dividendrendement van 4,5 procent bruto of 3,2 procent netto. Het dividend stijgt echter al drie jaar niet mee met de inflatie. Is er ruimte voor een dividendverhoging?

Onze politiek is het betalen van een stabiel dividend en het pas te verhogen als dat duurzaam kan worden aangehouden. We willen het niet verlagen. Koen Dejonckheere CEO Gimv

Dejonckheere: ‘Wat niet is, kan nog komen. We keren jaarlijks bijna 5 procent van onze intrinsieke waarde uit, en staan daarmee hoog in de ranglijst van dividendbetalers in de Euronext-statistieken. Tijdens de financiële crisis en de daaropvolgende recessie heeft Gimv geen krimp gegeven en zijn we dapper het cashdividend blijven betalen. Daarnaast hebben we de coupon af en toe wel opgetrokken. Onze politiek is het betalen van een stabiel dividend en het pas te verhogen als dat duurzaam kan worden aangehouden. We willen het niet verlagen.’

‘De voorbije jaren zijn de winsten ongeveer voor de helft naar het dividend gevloeid en voor de andere helft naar de groei van de onderneming. Onze internationale aandeelhouders, met de Angelsaksen op kop, zijn minder dividendgericht. We willen al onze aandeelhouders in balans houden, maar onze Belgische particuliere én institutionele beleggers niet vergeten. Integendeel.’

Bonussen

Er komt soms kritiek op het bonussenbeleid bij Gimv. De beheerders krijgen een deel van de gerealiseerde meerwaarden, wat miljoenen kan opleveren voor de topmanagers. Liggen de kosten niet te hoog?

Dejonckheere: ‘De structuur van variabele verloning is eigen aan de durfkapitaalsector. Gimv heeft de strategische keuze gemaakt actief te zijn in de internationale private equity, en daar is de nodige expertise, met een passend verloningsbeleid, voor nodig. Zonder je nat te maken, kan je niet gaan zwemmen. De winst wordt gedeeld met de investeringsmanagers. De belangen tussen het management en de aandeelhouders lopen in se dus gelijk. ‘

‘Onze kostenstructuur benchmarken we aan die van andere beursgenoteerde private-equitybedrijven. Daaruit blijkt dat we kostencompetitief zijn. Onze kosten liggen lager dan de klassieke kostprijs van 2 procent voor het investeren in niet-genoteerde fondsen (als som van de portefeuille en de kapitaalbeloftes).'

Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid bezit nog 27 procent van de aandelen en mag 5 van de 12 bestuurders aanduiden. Bepaalt de Vlaamse regering nog mee het investeringsbeleid?

De verankering laat ons toe als beursgenoteerd bedrijf voluit te gaan voor de lange termijn. Koen Dejonckheere CEO Gimv

Dejonckheere: ‘Nee. De Vlaamse overheid stelt inderdaad wel vijf ervaren professionals aan uit het bedrijfsleven aan voor onze raad van bestuur en ze heeft de governanceregels vastgelegd in de statuten van Gimv en onze ankerholding VPM. Maar we kunnen die verankering zeker appreciëren. Als het schip zou losgelaten worden, riskeren we de speelbal te zijn van de vaak woelige financiële kortetermijncultuur. De verankering laat ons toe als beursgenoteerd bedrijf voluit te gaan voor de lange termijn.’

‘Gimv blijft wel een belangrijke economische factor in de Vlaamse economie. We keken het voorbije jaar 700 potentiële investeringsdossiers in, niet in het minst in Vlaanderen.