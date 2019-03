Gimv legt hand op Nederlandse koelspecialist

De investeringsmaatschappij Gimv schroeft het ritme van haar aankopen verder op. Ze verwerft een meerderheid in de verhuurder van koelmateriaal Coolworld Rentals.

Gimv is de grootste speler in private equity, investeringen in niet-genoteerde bedrijven, van ons land. De maatschappij injecteerde in de drie eerste kwartalen van haar boekjaar al 181 miljoen euro in nieuwe bedrijven en bestaande deelnemingen.

Hoeveel Gimv voor Coolworld op tafel legt, geeft het niet vrij. Gimv krijgt de meerderheid van de aandelen in handen. De rest van het kapitaal blijft bij de stichtersfamilie Buijzen en het management. Coolworld Rentals verhuurt koel- en vriescellen, oplossingen voor industriële koeling, klimaatbeheersing en verwarmingssystemen.

Het bedrijf met ruim 100 personeelsleden is gevestigd in het Nederlandse Waalwijk, maar heeft ook vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. In België verhuurde het de vriescellen voor de promotie van de Lego-lijn Arctic. Bij meerdere Dreamland-speelgoedwinkels konden kinderen in het ijs naar Lego-mannetjes delven, in megavriescontainers die eruitzagen als Lego-dozen.

Duurzame steden

Coolworld Rentals is de tweede investering in het segment ‘duurzame steden’ dit boekjaar. Eerder nam Gimv een belang in Groupe Claire, een Franse specialist in aansluitingen voor leidingwater. Gimv werkt met vier platformen waarin alle investeringen moeten passen, niet alleen omdat ze elk een specifieke investeringsaanpak vereisen maar vooral om de investeringen te spreiden over sociale en economische macrotrends met een sterk groeipotentieel. 'Duurzame steden' is volgens KBC Securities goed voor bijna 18 procent van de intrinsieke waarde van de groep. De drie andere platformen zijn 'De geconnecteerde consument' (22,9%) 'Gezondheid en zorg' (13,6%) en 'Slimme industrieën' (12,8¨). Daarnaast zit nog veel cash, en wat andere investeringen zoals de beursgenoteerde infrastructuurspeler TINC in de portefeuille.

1% Premie Het Gimv-aandeel noteert op de beurs 1 procent duurder dan zijn intrinsieke waarde, maar dat is volgens analisten terecht.

In tegenstelling tot de meeste andere holdings op de Brusselse beurs noteert Gimv niet met een stevige korting, maar met een premie tegenover de intrinsieke waarde. Het aandeel is 1 procent duurder dan de waarde van alle investeringen. ‘Dat is gegrond’, oordeelt het blad De Belegger. ‘Gimv hanteert een heel conservatieve waardering van zijn deelnemingen.’

Sterk trackrecord

Analisten wijzen ook op het sterke trackrecord. De voorbije vier boekjaren lag het portefeuillerendement telkens boven 15 procent. Bij exits verkoopt Gimv zijn belangen tegen gemiddeld 2,3 keer de aanschafwaarde. Op dit moment heeft de groep een jonge portefeuille. De meerderheid van de participaties zit minder dan twee jaar in de portefeuille.

Het aandeel is bij veel particulieren ook in trek omdat het een blootstelling biedt aan private equity, een segment dat voor de kleine belegger moeilijk toegankelijk is. Bovendien betaalt Gimv een dividend van 2,50 euro per aandeel. Dat brengt het brutorendement op een stevige 4,9 procent (3,4 procent netto). Gimv heeft de voorbije 16 jaar nooit zijn coupon verlaagd.