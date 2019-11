Gimv ziet cashberg flink stijgen

De investeringsgroep behaalde een winst van 2,02 euro per aandeel. Het portfoliorendement kwam neer op 15 procent.

Donderdag kwam Gimv met cijfers over het eerste halfjaar dat eindigde op 30 september. De investeringsmaatschappij zit inmiddels op een fikse oorlogskas.

De portfolio van Gimv groeide in het eerste halfjaar met 8 procent tot 1,2 miljard euro, inmiddels zitten er 53 bedrijven in de portefeuille. Het deed voor 104 miljoen euro aan investeringen. Gimv kocht onder andere de Limburgse coatingspecialist Alro waar bijna alle grote autoproducenten klant zijn. Het pompte ook enkele miljoenen in biotechondernemingen Agrosavfe en Istar.

Maar de investeerder kreeg meer cash binnen dan het investeerde. Zo brachten de ontvangst van dividenden en de verkoop van belangen 118 miljoen euro aan cash in het laatje. Daarnaast haalde de investeringsgroep in juni met de vingers in de neus een kwart miljard euro op via de uitgifte van goedkope schulden op 7 en 12 jaar. De totale cashberg komt nu neer op 426 miljoen euro. 'Daarmee kunnen we de expansie van Gimv en de portfoliobedrijven goed financieren', klinkt het bij de groep.

De nettowinst kwam uit op 51,4 miljoen euro. Dat komt neer op een winst per aandeel van 2,02 euro, wat iets minder is dan het dividend van bruto 2,50 euro per aandeel dat in juli naar de aandeelhouders vloeide. Het eigen vermogen nam daarom licht af van 52 naar 51,4 euro per aandeel.

15 procent

Het portfolioresultaat kwam neer op 80 miljoen euro, wat neerkomt op een rendement van 7,4 procent. Op jaarbasis komt dat percentage neer op zo'n 15 procent. Hiermee kwam het rendement precies uit op het langetermijndoel dat Gimv zichzelf stelt.

CEO Koen Dejonckheere is tevreden met de prestatie van de ondernemingen in de portefeuille. 'De bedrijven hebben het, ondanks de onzekere economische omstandigheden, goed gedaan. Want zowel de omzet als de brutobedrijfswinst laten een dubbelcijferige groei zien.'

Premie